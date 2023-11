La collaboration entre Aston Martin et Zagato dure depuis plus de 50 ans. Au cours de ce demi-siècle, les deux marques ont produit un certain nombre de modèles uniques très spéciaux, parmi lesquels la Centennial Spyder Concept.

Célébrant le 100e anniversaire d'Aston Martin, en 2013, cette pièce unique est basée sur la DB9 Volante, version décapotable du modèle du même nom.

Évolution de luxe

Le style de la Centennial Spyder Concept rappelle les Aston Martin emblématiques des années 1970 et 1980, telles que les DBS, V8 Vantage et V8 Virage. Le nez en forme de lance, imaginé par les designers de Zagato, lui confère un caractère encore plus original et une personnalité plus agressive, tout en conservant un air élégant.

Aston Martin Centennial Spyder Concept, l'avant Aston Martin Centennial Spyder Concept, l'arrière

À l'arrière, on trouve de nouveaux phares et une "queue" carrée, loin de la forme de la DB9 Volante d'origine. L'intérieur n'a pratiquement pas changé, bien qu'il y ait des ajouts originaux tels que des garnitures en acier inoxydable et une bande verte, imitant la couleur extérieure, au centre des sièges avant et arrière.

Enfin, sous le capot se trouve le V12 5,9 litres de 517 ch de la DB9, qui logeait déjà dans la Vanquish présentée en 2001. Avec ce bloc, le 0 à 100 km/h s'effectue en 4,5 secondes et la vitesse de pointe est de 295 km/h.

Aston Martin Centennial Spyder Concept, l'intérieur

L'histoire

Les travaux de transformation de la DB9 Volante ont duré un an, et la Centennial Spyder Concept a été dévoilée en juillet 2013 lors des festivités du centenaire d'Aston Martin, à Kensington Gardens, ainsi qu'à l'occasion du Concours d'élégance de Pebble Peach. Depuis, le concept est resté en Californie dans le garage de son propriétaire, dont l'identité reste encore inconnue à ce jour.

À noter que deux autres Aston Martin à un seul exemplaire ont été dévoilées en 2013, à savoir la DBS Coupé et la Virage Shooting Brake. Tout comme la Centennial Spyder Concept, il s'agit de pièces uniques destinées aux plus fervents collectionneurs de la firme de Gaydon.