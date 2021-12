L'ère de la bulle spéculative au Japon (1986 - 1990) a vu débarquer certaines des voitures les plus légendaires du pays. C'était aussi l'époque où les Japonais injectaient autant de technologie et d'innovations qu'ils pouvaient dans à peu près toutes les voitures qu'ils fabriquaient.

Des voitures de luxe révolutionnaires comme la première Lexus LS aux supercars de tous les jours comme la Honda NSX originale, c'était une bonne faste chez les constructeurs automobiles japonais.

Si l'on connait la plupart des voitures et des innovations qui ont vu le jour au cours de ces années là, il existe encore quelques joyaux qui sont passés sous le radar. L'un d'entre eux vient de chez Nissan, et plus précisément, du préparateur maison Autech. Quoi, vous n'avez jamais entendu parler d'Autech ? Voici une brève leçon d'histoire.

Autech a été fondée en 1986 en tant que filiale de Nissan. La spécialité de la société est de créer des versions uniques et plutôt intéressantes de modèles Nissan existants. Parmi les modèles mémorables et dignes d'intérêt réalisés par Autech, citons la version à empattement long de la Cedric Y31, la GT-R R33 à quatre portes et un modèle hautes performances de la Stagea, baptisé Autech Version 260RS. Il y a même eu une brève collaboration avec Zagato.

L'une de leurs collaborations s'appelle la Stelvio AZ-1. Elle est connue des amateurs de JDM (ou J-Spec), mais il en existe une autre que peu de gens connaissent. Il s'agit du prédécesseur de la Stelvio AZ1, la Zagato Gavia. Et peut-être que comme nous, c'est la première fois que vous en entendez parler, car on dit que moins de 20 exemplaires ont été fabriqués. La chaîne YouTube WasabiCars a réussi à s'en procurer une et à donner quelques impressions de conduite.

La Gavia Zagato peut ressembler à une vision des années 80 d'un coupé GT futuriste, mais ses soubassements sont bien plus modestes. Elle repose en fait sur un châssis Nissan Leopard F31 modifié, qui était également proposé aux États-Unis sous le nom quelque peu oublié d'Infiniti M30.

La Gavia Zagato possède également un intérieur unique avec quelques touches italiennes ici et là. Cela dit, le sélecteur de vitesse est tout droit sorti du bac à pièces Nissan des années 80. Le design des jantes est encore plus intéressant. Il ressemble à une prise d'air NACA qui renvoie cette voiture vers une époque révolue. Que cela ait des avantages ou non, c'est un autre débat. En parlant de bac à pièces, vous pourriez reconnaître deux éléments de l'extérieur qui proviennent d'autres voitures. Les phares proviennent d'une Silvia S13, tandis que les rétroviseurs latéraux proviendraient d'une Honda CRX del Sol.

Ce qui est également intéressant, c'est ce qui se trouve sous le capot. Comme il s'agit d'une GT des années 80, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit équipée d'un six cylindres silencieux. Bien que ce soit en partie vrai, Autech lui a quand même injecté des vitaminé. Il s'agit en fait du moteur VG30 qui équipait de nombreuses Nissan V6 à l'époque. Cependant, il s'agit du VG30DET, ce qui signifie qu'il est équipé d'un turbocompresseur. Il est annoncé comme développant 280 chevaux, car c'est la puissance maximale imposée aux voitures japonaises à l'époque. En réalité, la voiture pourrait être plus proche de 300 chevaux.

Cette Autech Zagato Gavia est vraiment un morceau intéressant de l'histoire JDM, qui mérite d'être plus qu'une note de bas de page. Finalement, le partenariat Zagato-Autech n'est pas allé tellement plus loin. Cependant, ce ne serait pas la dernière fois que Nissan ferait appel à un cabinet de design italien. La GT-R50 a été conçue par les équipes d'Italdesign, et a connu beaucoup plus de succès que le partenariat Zagato.