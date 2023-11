Lentement mais sûrement, la génération E46 de la BMW Série 3 devient également une pièce de collection. Aux États-Unis, le 330i ZHP, avec sa modeste augmentation de performances, est particulièrement visée. Mais ce modèle de 2003 n’est pas seulement beau et plutôt normal, il a aussi beaucoup de puissance sous le capot. Vous pouvez voir qu’il est écrit 362i sur le couvercle du coffre, ce qui n'a aucun sens tant que vous ne jetez pas un coup d'œil dans le compartiment moteur.

En effet, on ne trouve pas le six cylindres en ligne si familier, mais un gros moteur LS3 V8 d'une cylindrée de 6,2 litres provenant d'une Corvette, d’où l'astucieux emblème 362i sur le coffre. L'installation est belle et soignée tandis que le moteur est couplé à une transmission T56, à six vitesses, surmontée d'un levier de Hurst, car c'est ce que l'on fait avec une muscle car américaine. Toutes les excuses aux puristes.

Une BMW à problèmes ?

Cette voiture est actuellement proposée aux enchères sur Bring A Trailer, pour 7000 $ (soit 6552 euros). Cet exemplaire précisa déjà été vendu en 2018 et à cette époque, il était annoncé avec 459 ch. Pour mémoire, cela représente presque le double des performances d’une 330i classique avec la mise à niveau ZHP. La description de l'enchère mentionne des amortisseurs Koni, des freins Stoptech, des barres stabilisatrices latérales Turner Motorsports et un sous-châssis E46 M3 renforcé. Un arbre de transmission spécial relie même la transmission au différentiel.

Mais cette BMW n’est pas parfaite. La liste indique que l'antipatinage et le régulateur de vitesse ne fonctionnent pas et que la climatisation ne marche pas à froid. Ces défauts ont également été mentionnés lors de la vente aux enchères de 2018, mais il y a désormais un avertissement d'airbag lumineux. Les photos extérieures montrent, également, une certaine usure de la peinture noire. D’ailleurs, il y a cinq ans, cette voiture s'est vendue pour 22 789 $ et n'avait que 3 000 miles de moins au compteur (environ 4828 km). Elle en compte 140 000 aujourd’hui (environ 225 308 km).

Galerie: BMW 330i LS de 2003