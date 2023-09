La Porsche Tapiro est non seulement l'une des voitures les plus inhabituelles imaginées par le constructeur, mais aussi la première sortie du studio Italdesign. Son nom provient du tapir, un mammifère herbivore ressemblant à un cochon, et elle a été dévoilée au salon de Turin 1970. Cette voiture est basée Porsche 914/6 mais elle a subi changements radicaux.

Par rapport à la voiture dont elle s'inspire, la Tapiro unique est plus longue près de 8 cm et plus large de 10 cm, tout en conservant le même empattement. Elle a été abaissée de 10 cm et était la première voiture à avoir des portes papillon.

Le verre est un élément de design important utilisé par Italdesign et cela se voit sur le sommet de la voiture. L'arrière avait également une large surface en plexiglas, tandis qu'à l'avant, une prise d'air était installée sur la partie supérieure du pare-brise.

Alors que la 914 avait un quatre cylindres à plat de 1,7 L de 80 chevaux (issu de Volkswagen) ou un six cylindres à plat 2,0 L de 100 (conçu par Porsche), la Tapiro avait une version portée à 2,4 L qui promettait 220 chevaux à 7 200 tours/minute. La vitesse de pointe était annoncée à 245 km/h.

Après avoir été montrée dans plusieurs salons à travers le monde au début des années 1970, elle a été vendue à Waldo de los Ríos, un compositeur argentin. C'est là que l'histoire se complique un peu, car certains affirment que la voiture a eu un accident, tandis que d'autres pensent qu'elle a été victime d'une bombe à Madrid. Ce second scénario semble le plus probable puisque des images montrent le véhicule après un incendie.

Des projets de restauration ont existé, sansa boutir. Finalement, la Tapiro a été revendue à Giorgetto Giugiaro, fondateur d'Italdesign, et a été exposée pendant un certain temps, montée sur un poteau, à l'extérieur du siège de l'entreprise.

La Tapiro a par la suite influencé de nombreuses voitures conçues par les équipes de Giugiaro, dont la Maserati Boomerang et la DeLorean DMC-12 restée célèbre pour Retour Vers Le Futur.