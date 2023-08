Oui, la voiture que vous voyez est bien une Porsche, même si elle n'a jamais été commercialisée. Au milieu des années 1990, la marque a envisagé de partir à la conquête du marché chinois et a imaginé la Porsche C88, le "C" désignant la Chine et le 88 faisant référence au numéro 8, associé à un porte-bonheur dans le pays.

La Chine avait invité une vingtaine de marques automobiles du monde entier à se pencher sur la production d'une voiture bon marché et Porsche avait décidé de se lancer dans l'aventure. Le constructeur allemand a envisagé une trois portes puis un second modèle déclinable en berline, break ou camionnette mais la C88 visible sur ces photos est la seule à avoir été construite à l'échelle réelle, les autres n'étant restés que des esquisses.

Galerie: Concept Porsche C88 (1994)

Même si elle était avant tout imaginée pour la Chine, cette berline aurait pu être exportée en Europe puisqu'elle était compatible avec les règles alors en vigueur pour les émissions et la sécurité sur le Vieux Continent. Des trois propositions de Porsche, la C88 était la plus imposante, avec ses 4,03 m de long, 1,62 m de large et 1,42 m de hauteur.

Porsche Engineering Services n'a eu besoin que de quatre mois pour développer le concept, finalement refusé par le gouvernement chinois puisque l'ensemble du projet a été abandonné. Les efforts d'autres marques comme Mercedes, Ford et Chrysler ont aussi été réduits à néant.

Le concept imaginait un quatre cylindres 1,1 L développant 68 chevaux avec une boîte de vitesse à quatre rapports et un 0 à 100 km/h annoncé en 16 secondes, bien loin des performances habituelles d'une Porsche. Si elle avait été jusqu'à la production, la Porsche C88 aurait reçu un moteur diesel 1,6 L plus véloce. Porsche prévoyait aussi des airbags pour les passagers avant ainsi qu'un système d'anti-blocage des roues pour les roues de 15 pouces.

L'habitacle ne faisait pas plus rêver que l'extérieur en se réduisant à l'essentiel. Porsche avait prévu un tableau de bord tout en rondeurs, et l'écran à cristaux liquides servant pour la radio n'avoir été qu'un autocollant.

Le logo visible partout sur la voiture n'est évidemment pas le blason de Porsche, mais un emblème conçu pour l'occasion qui évoquait une famille de deux personnes et un enfant, à l'époque de la politique de l'enfant unique en Chine.

Pendant la phase de développement, les ingénieurs avaient à l'esprit la première Volkswagen Coccinelle, dans le sens où ils souhaitaient créer une voiture abordable pour mener les gens point A à un point B. Comme l'explique RanWhenParked, Porsche a reçu l'avis d'un technicien et d'un ingénieur chinois pendant la création de la C88, afin de mieux répondre aux besoins du marché local.

Porsche a depuis depuis imaginé des concept-cars plus proches de l'image que l'on se fait de la marque. Le dernier en date, la Porsche Mission X, est une hypercar électrique qui pourrait être la voiture homologuée pour la route la plus rapide sur le Nürburgring.

