Nous sommes en 1973 et lors du Salon automobile de Francfort, Italdesign, en collaboration avec Karmann et Audi, dévoile l'Asso di Picche (l'As de pique) un concept aérodynamique conçu par le célèbre designer italien Giorgetto Giugiaro, lui-même.

Il s'agit d'un coupé sport 2+2, basé sur le châssis et la mécanique de l'Audi 80 et avec des références stylistiques empruntées aux précédents concepts Alfa Romeo Caimano et Maserati Boomerang, de la même entreprise.

Le but ? Créer une voiture emblématique prête à être produite sur le champ, ce qui n'arrivera cependant jamais. Cette voiture restera seulement un concept inspirant pour les véhicules ultérieurs...

Une voiture unique

L'As de pique, de Giorgetto Giugiaro, n'est autre que le premier des trois concepts conçus par la société italienne et Karmann pour trois marques automobiles différentes.

Le modèle est construit, comme prévu, sur la base de la déjà célèbre Audi 80, avec un moteur longitudinal et une traction avant. La voiture a une allure particulièrement élancée, typique des coupés de l'époque.

L'Asso di Picche (1973) de Italdesign Vue sur l'arrière Vue sur l'avant

Dans le style typique d'Audi, des phares avant doubles circulaires ont été choisis lors de la phase de conception, combinés à des feux arrière horizontaux rouges et de formes rectangulaires. Il ne manque même pas une prise d'air particulière sur le capot avant, conçue pour permettre au moteur d'aspirer autant d'air frais que possible, maximisant ainsi l'efficacité de fonctionnement.

L'intérieur : la partie la plus marquante

Mais ce qui a frappé le public au Salon automobile de Francfort 1973, c'est donc surtout l'intérieur, composé de lignes innovantes avec une console centrale cylindrique horizontale avec indicateurs numériques et des revêtements en cuir également prolongés sur les côtés, à l'intérieur des portes.

L'intérieur du concept

Malgré le succès modéré obtenu lors de la phase de présentation, Audi a décidé après quelques mois d'interrompre le projet de développement de l'Asso di Picche, en allouant des investissements à des voitures qui auraient généré des bénéfices plus importants et des volumes de ventes plus grands.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisqu'en octobre 2023, à l'occasion du 50e anniversaire de ce prototype spécial, Italdesign a présenté un nouveau concept numérique et électrique aux formes légèrement plus modernes mais fidèles au projet original, nommé "Asso di Picche In Movimento".