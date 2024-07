Je ne sais pas ce qui a poussé Audi à lancer la RS6 GT Avant de 621 chevaux et 2090 kg sur le circuit sinueux et serré de Willow Springs par une journée d'été à 40 degrés Celsius. De plus, on m'a poliment demandé de ne pas conduire trop fort pour ménager les pneus. On ne peut pas tout gagner.

Il s'agit d'une Audi RS6 Avant performance avec quelques détails visuels. Des jantes spéciales peintes en blanc assorti à la carrosserie, inspirées des vieilles Audi à grande vitesse, sont le point de départ du projet. Ensuite, une livrée Audi Sport est appliquée sur une enveloppe de RS6 Avant légèrement modifiée : Les ailes avant et le capot sont désormais en fibre de carbone, avec des prises d'air agressives, et sous les énormes grilles se trouvent des refroidisseurs améliorés pour aider à faire face aux exigences de la piste. À l'intérieur, la mention "RS6 GT" figure sur les sièges, les seuils de porte et les tapis, tandis que le motif tricolore Audi Sport se retrouve dans chaque couture. Le tout est complété par un ensemble d'amortisseurs hélicoïdaux réglables dans trois directions qui permettent de raffermir et d'abaisser le break.

À l'origine, les ingénieurs de Skunkworks Audi ont voulu commémorer une voiture de course Audi historique : l'Audi 90 Quattro IMSA GTO. Dans les premiers prototypes, les ingénieurs ont même équipé la voiture de tuyaux latéraux bruyants et majestueux, mais des choses ennuyeuses comme les "émissions" et les "réglementations sonores" les ont empêchés d'arriver jusqu'à la production. C'est dommage.

Au lieu d'être fabriquée en grande partie par des machines comme la RS6 normale, la GT sera finie à la main sur sa propre ligne de production. Seulement 660 exemplaires seront fabriqués, chacun numéroté et gravé sur la console centrale. Il s'agit d'une Audi pour les nerds, plutôt que d'un attrape-nigaud pour ceux qui cherchent à s'offrir un nouveau véhicule de tous les jours. Bien qu'elle puisse certainement être une excellente voiture de tous les jours.

Sur circuit, la RS6 GT est... une RS6 performante. La différence, même avec les amortisseurs réglables, est négligeable. En fait, elle pourrait même sembler plus douce que la normale sans l'artifice des amortisseurs actifs dont bénéficie la voiture de série. Bien qu'elle ne semble pas lourde dans le sens où elle prend des virages à plat et change de direction avec une légère hâte, on peut sentir les pneus fatigués s'affaisser en milieu de virage et rendre l'âme. Je sais que quelque part en Allemagne, un ingénieur d'Audi tressaille à chaque fois qu'un journaliste parle de sous-virage, mais il n'y a pas d'autre description possible de la tenue de route de la GT. Si une voiture pouvait être "si je tiens, je tiens", ce serait cette voiture, sur ce circuit, dans n'importe quel virage.

Streets of Willow est un circuit qui favorise les petites voitures légères et agiles - ce que la RS6 Avant n'est absolument pas. Pour être juste envers la voiture, le circuit est probablement le pire endroit possible pour elle. Même Audi m'a avoué qu'elle n'est pas du tout une voiture de piste, mais qu'elle pourrait s'amuser à faire des tours de piste si l'occasion s'y prêtait. Dans cette catégorie de berlines européennes performantes et surchargées, la RS6 GT est raisonnablement amusante et certainement plus communicative qu'une BMW M3 xDrive.

Mais là n'est pas la question. Il s'agit, encore une fois, d'une Audi pour les nerds. Elle est destinée au genre de personne qui connaît précisément le nom du vainqueur du Rallye d'Argentine en 1984, ou qui considère Hans-Joachim Stuck et Walther Röhrl comme des noms familiers. Il s'agit d'un clin d'œil émouvant à une Audi de course, et elle est livrée avec des pièces uniques provenant de l'usine qui rendront n'importe quel fanatique fou de joie à son sujet. Imaginez-la comme une Subaru WRX STI S209, ce qu'elle est presque exactement dans l'exécution : Des pièces spéciales en fibre de carbone, rendant hommage à l'histoire du sport automobile, et finies à la main par des magiciens plutôt que par des robots.

Qui se soucie vraiment de savoir s'il ne s'agit que d'une livrée et d'une suspension ? Si vous vous demandez pourquoi, vous n'êtes probablement pas la personne qui s'apprête à débourser plus de 180 000 euros pour l'une d'entre elles. La RS6 GT est cool, un point c'est tout.

