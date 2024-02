Audi fabrique des familiales rapides depuis 30 ans, à commencer par la RS2 Avant de 1994 conçue en collaboration avec Porsche. Cela ne s'arrêtera pas de si tôt puisque la marque aux quatre anneaux a exprimé son engagement à long terme envers les modèles "Avant" performants. Interrogé par les journalistes sur l'avenir des breaks rapides, le chef de projet technique de la RS6 GT, Nils Fischer, a répondu : "Je dirais qu’ils vont certainement perdurer, bien sûr."

Galerie: Audi RS 6 Avant GT (2024)

7 Photos

L’édition spéciale RS6 Avant GT, disponible en édition limitée, est décrite par Audi comme un "modèle qui a atteint son maximum de potentiel". Cependant, l’entreprise parle strictement de la génération C8 sortante. Une autre version du super break actuel arrivera avant 2026, date à laquelle la marque de luxe allemande ne lancera à 100 % dans les véhicules électriques. Cela signifie qu'il est encore temps pour obtenir une dernière génération de RS6 avec un moteur à combustion.

La RS6 deviendra RS7

Stephan Reil, responsable de la recherche et du développement d'Audi, a déjà confirmé que la prochaine RS6 conserverait le moteur à essence, mais avec un moteur électrique ajouté au mélange. Bien que le modèle, au V8 biturbo de 4,0 litres, est déjà doté d’une configuration hybride légère, son successeur devrait utiliser un système hybride rechargeable qui, espérons-le, sera grandement construit autour d'un V8.

Galerie: ABT Audi RS6 Legacy Edition

27 Photos

Lorsque le modèle de nouvelle génération arrivera, il n’aura cependant pas le même nom. La marque d'Ingolstadt a annoncé que les modèles A6 équipés d'un moteur thermique appartiendraient dorénavant à la famille A7. Cela signifie donc qu’une RS7 Avant va arriver, aussi étrange que cela puisse paraître. Cela permettra à Audi de lancer des modèles A6 purement électriques, y compris une RS6 sous forme de berline, déjà aperçue.

Galerie: Photos espion de l'Audi RS6 E-Tron

16 Photos

Les paparazzi automobiles ont déjà filmé des prototypes d'une A6 Avant E-Tron en test avec la carrosserie complète de production. Cette dernière est développer sur l’architecture Premium Platform Electric (PPE) qu’Audi a développée avec Porsche. Le premier modèle à avoir été conçue dessus est le Macan de deuxième génération récemment présenté. Le nouveau crossover possède 630 ch, au maximum, et 1 130 Nm de couple pour le modèle Turbo, alors attendez-vous à des chiffres similaires de la part d'une future RS6 Avant E-Tron.

Galerie: Audi A6 Avant E-Tron Spy Photos

11 Photos

Et chez les autres ?

N'oublions pas la plus petite RS4 Avant qui vivra également assez longtemps pour voir une autre génération apparaître avec un nom différent. La future RS5 Avant utilisera également un système hybride rechargeable, selon une annonce faite par l'ancien responsable du développement d'Audi Sport, Oliver Hoffmann, en 2019.

Galerie: Audi RS4 Avant et Audi RS5 Carbon Edition

8 Photos

La concurrence n’abandonne pas non plus les breaks puissants puisque BMW a enfin une M3 Touring dans sa gamme M en constante évolution et est sur le point de ramener la M5 Touring (voir ci-dessous). En 2025, une M3 CS Touring plus performante arrivera même sur le marché. Chez Mercedes, l'AMG C63 n'est plus ce qu'elle était. Elle a perdu son puissant V8 au profit d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable complexe basé sur un moteur quatre cylindres de 2,0 litres.

Galerie: BMW Série 5 Touring (2024)