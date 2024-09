Il y a beaucoup de bruit à Wolfsburg ! Après une réunion de direction, Volkswagen a mis fin à l'accord du comité d'entreprise vieux de 30 ans pour garantir l'emploi. La raison : des mesures d’austérité urgentes. "Dans la situation actuelle, des fermetures d'usines de fabrication de véhicules et de sites de composants ne peuvent plus être exclues sans des contre-mesures rapides", explique le constructeur.

Bien entendu, cela a immédiatement appelé à l’action le puissant comité d’entreprise et le syndicat. La présidente du comité d'entreprise de Volkswagen, Daniela Cavallo, a immédiatement pris position :

"Ces projets constituent une attaque contre notre emploi, nos sites et nos conventions collectives. Nous nous défendrons farouchement contre cela. Avec moi, il n'y aura pas de fermeture de sites Volkswagen !"

Thorsten Gröger, directeur régional d'IG Metall de Basse-Saxe, a parlé d'un "plan irresponsable" qui "ébranle les fondations de la marque."

La présidente du comité d'entreprise Daniela Cavallo

Mais que se passe-t-il exactement à Wolfsburg ?

Fin 2023, Volkswagen a adopté un vaste programme d'économies pour augmenter les rendements de la marque principale. Malgré ces mesures, il a été récemment annoncé que les objectifs fixés ne pourraient être atteints. Cela a donné lieu à des discussions sur des licenciements et des fermetures d'usines, qui ne sont cependant pas faciles à mettre en œuvre en raison de la forte représentation des salariés et de l'implication du Land de Basse-Saxe en tant qu'actionnaire.

Les deux parties savent que toutes les suggestions ne peuvent pas être mises en œuvre. Il est néanmoins clair que des changements sont nécessaires. Mais il est également certain que la crise ne peut pas être imputée uniquement aux "moteurs thermiques" ou aux "voitures électriques".

Le siège du groupe VW à Wolfsburg

Volkswagen construit trop de voitures

Un problème central est la surcapacité des usines. Volkswagen n'est actuellement pas en mesure de vendre jusqu'à 500 000 véhicules par an. Les ventes en Chine, l'un des marchés les plus importants du constructeur, s'affaiblissent et en Europe, on hésite à effectuer des achats coûteux.

Une possibilité serait de réduire la production ou de fermer temporairement les usines. Une autre solution consisterait à produire les voitures quand même et à les commercialiser à perte, ce qui réduirait encore davantage le rendement déjà faible et la valeur de revente.

Le marché de l'électrique s'affaiblit

Le secteur des voitures électriques représente un autre défi. Après le scandale des émissions il y a neuf ans (et dont le procès s'ouvre le mardi 10 septembre), Volkswagen a opéré un changement fondamental et a lancé sur le marché une plate-forme électrique à batterie.

Cependant, les premiers modèles ont été introduits trop tôt, ce qui a porté atteinte durablement à la réputation des modèles ID. L'ID.3, en particulier avant le lifting, était considérée comme bon marché à l'intérieur (similaire à la Golf 8), et en plus, elle avait un design très arbitraire.

Même si les pires problèmes ont désormais été résolus, l’accent mis sur les voitures électriques initié par l’ancien PDG Herbert Diess n’a pas encore porté ses fruits. La demande s'est effondrée après la fin du soutien gouvernemental, ce qui montre que des conditions-cadres fiables sont nécessaires.

Volkswagen

Des retour faibles

Un autre problème est le faible retour sur ventes. Le 4 septembre au Tagesthemen, il a été rapporté que Volkswagen n'avait, dans certains cas, réalisé qu'un retour sur ventes de 1 % ! C'est non seulement peu par rapport à la concurrence, mais cela limite également la portée économique de l'entreprise. Il y a un manque d’argent pour les investissements et la flexibilité nécessaires pour réagir aux changements du marché. Un exemple concret est la fin du soutien gouvernemental à l’achat de voitures électriques en Allemagne fin 2023, qui a entraîné un effondrement de la demande.

La Chine devient un problème

Comme nous l'évoquions un peu plus haut, l'entreprise connaît également des difficultés en Chine, l'un de ces plus gros marchés. Bien que Volkswagen y joue toujours un rôle important, sa part diminue. Le nombre de voitures électriques a fortement augmenté en Chine, ces dernières années, et Volkswagen a du mal à répondre aux goûts des clients locaux. Les marques chinoises ont massivement rattrapé leur retard dans ce domaine. De plus, le Parti communiste soutient l'industrie automobile nationale, ce qui rend la concurrence plus difficile pour les constructeurs étrangers.

Volkswagen

Afin de surmonter ces défis, Volkswagen doit s'engager dans ces fameuses mesures d'austérité sévères, qui seront également douloureuses pour la main-d'œuvre. L’entreprise peut espérer une reprise économique l’année prochaine, mais les limites plus strictes de la flotte européenne à partir de 2025 obligeront formellement les constructeurs à autoriser les véhicules hautement électrifiés à tout prix.

Selon les calculs d'Automobilwoche, Volkswagen devrait réduire ses ventes d'essence en Europe de 14 %, tout en permettant à 15 % de voitures purement électriques (en plus) de respecter la limite de 94 g/km. Dans le cas contraire, il existe un risque d'amendes élevées par véhicule.

De plus, le logiciel des véhicules de la marque s'est amélioré, mais Volkswagen a du mal à rivaliser avec des concurrents comme Android Automotive. Le constructeur doit également réussir à vendre ses voitures électriques en Chine. Si cela n’aboutit pas, tous les autres efforts seront vains.

La question reste de savoir ce que feront désormais le puissant comité d’entreprise et le syndicat. Des manifestations, voire des grèves, sont à prévoir, ce qui pourrait faire obstacle à la consolidation de la marque. Mais les représentants des salariés ne peuvent pas et ne veulent pas se contenter d’accepter ces plans d’épargne. Les choses restent passionnantes à Wolfburg.