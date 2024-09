Hyundai développe un prototype LMDh pour faire son entrée dans l'arène des courses d'endurance sous les couleurs de sa branche haut de gamme, Genesis.

Cette décision, annoncée par Motorsport.com en juillet dernier, a finalement été confirmée dans un bref communiqué publié sur les réseaux sociaux ce jeudi. Ce communiqué ne donne pas d'autres détails ni de calendrier pour l'entrée de Hyundai en endurance.

Il n'a pas été révélé si le programme dirigé depuis le site de Hyundai Motorsport en Allemagne, responsable des campagnes du constructeur sud-coréen en Championnat du monde des rallyes depuis 2012, englobera à la fois le Championnat du monde d'endurance et le Championnat IMSA SportsCar. Aucune date n'a été mentionnée alors que Hyundai refuse de s'engager sur son avenir en WRC au-delà de la saison prochaine, un an avant la fin du cycle de règlement actuel en 2026.

La déclaration, intitulée "Genesis to enter endurance racing" sur les médias sociaux, se lit comme suit :

"Le programme LMDh ajoutera un nouveau pilier au portefeuille de Hyundai Motorsport." "Depuis sa création en 2012, Hyundai Motorsport participe aux compétitions WRC et TCR avec Hyundai." "Genesis, la marque premium du groupe Hyundai Motor, ajoutera la course d'endurance aux disciplines de ses activités de sport automobile."

Hyundai semble se préparer à faire son entrée dans le WEC avec sa nouvelle voiture hybride LMDh dès 2026. On s'attend à ce qu'elle participe à la fois au championnat mondial et au championnat nord-américain, mais on ne sait pas encore si Hyundai participera simultanément aux deux championnats.

Hyundai aurait conclu un partenariat avec le constructeur français ORECA pour la conception et la construction de sa LMDh. ORECA est l'une des quatre organisations autorisées à développer une LMDh avec un constructeur et fournira la colonne vertébrale du châssis de la Hyundai, comme elle l'a fait pour l'Acura ARX-06 et l'Alpine A424.

La partie combustion interne du groupe motopropulseur hybride sera développée en interne par Hyundai Motorsport, qui était responsable des moteurs qui ont propulsé sa gamme de concurrents du WRC et du TCR. Hyundai devrait s'associer à une équipe de course existante pour son ou ses programmes de course et on sait qu'elle a discuté avec plusieurs candidats.

Il s'agirait notamment de Cool Racing, IDEC Sport et TDS Racing, qui courent tous en LMP2 dans les European Le Mans Series et au Mans. Un autre candidat est l'équipe DAMS, qui a mené des programmes soutenus par l'usine pour Panoz et Cadillac à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

L'écurie Chip Ganassi Racing, qui mettra fin à sa collaboration avec Cadillac à l'issue des campagnes WEC et IMSA de cette année, est également connue pour avoir été en contact avec Hyundai. Il semble être l'un des principaux candidats pour diriger la branche IMSA du programme Genesis LMDh.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 WRC Grèce 2024

Il est probable que Hyundai Motorsport participera à un programme ELMS 2025 avec l'équipe qu'elle choisira comme partenaire pour le WEC, alors que l'organisation se prépare à l'arrivée.

Gabriele Tarquini, ancien pilote de Formule 1 et légende des voitures de tourisme, devrait jouer un rôle de premier plan dans le programme LMDh de Hyundai, le constructeur pour lequel il a remporté le titre WTCR en 2018 et l'équipe italienne BRC. L'évocation d'un "autre pilier" dans le bref communiqué de Hyundai pourrait laisser présager une poursuite en WRC.

Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe Hyundai Motorsport, a insisté la semaine dernière sur le fait que la prolongation de contrat d'un an annoncée pour Thierry Neuville ne signifiait pas nécessairement une sortie du WRC. Le Français a clairement indiqué que son organisation avait la capacité d'entreprendre deux programmes majeurs à la fois. Il a appelé à la stabilité des règles du WRC et a déclaré que l'objectif de Hyundai était d'être impliqué au sommet du rallye pour de nombreuses années à venir.