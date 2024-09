La Hyundai Ioniq 5 N est la voiture performante du moment. C'est une voiture électrique vraiment particulière surtout en raison de sa capacité à se comporter comme un véhicule à combustion interne.

La chaîne YouTube Carwow a réuni une Ioniq 5 N et une Audi RS7 Performance pour voir laquelle serait la plus rapide dans une série de courses de dragster. La RS7 est l'une des plus puissantes berlines actuellement en vente. Elle développe 621 chevaux en version Performance et transmet son couple aux quatre roues grâce à la transmission intégrale Quattro, emblématique de la marque.

La Hyundai n'est pas en reste, avec une puissance maximale de 641 chevaux lorsque la fonction « boost » est activée. Grâce à ses deux moteurs électriques, elle fournit également du couple aux quatre roues. Le fait le plus intéressant est que les deux voitures pèsent pratiquement le même poids, ce qui signifie qu'il s'agit d'un véritable face-à-face.

Dans la première des trois courses d'accélération avec départ arrêté sur un demi-mile (environ 1 km), l'Audi prend un excellent départ et conserve son avance sur la Hyundai jusqu'à l'arrivée. Dans la deuxième course, le départ est beaucoup plus équilibré entre les deux voitures, ce qui se traduit par une victoire extrêmement serrée de la Ioniq 5. La dernière course se déroule de la même manière, avec une demi-longueur d'avance pour l'EV.

L'équipe de Carwow tente également quelques courses de roulage entre les deux voitures. Pour la première, la Ioniq 5 est placée dans son faux mode de changement de vitesse, qui imite une transmission à double embrayage à huit vitesses. L'Audi remporte facilement la victoire. Pour la course suivante, la Hyundai a été placée en mode EV normal, et cette fois, elle a remporté la victoire (mais de justesse).

Le seul test où l'Audi a pu remporter une véritable victoire a été le test de freinage. Lors d'un test côte à côte à une vitesse de 160 km/h, l'Audi s'est arrêtée plusieurs mètres plus vite que la Hyundai. Bien que les deux voitures pèsent le même poids, les freins plus puissants et les pneus plus adhérents de la RS7 ont probablement joué un rôle important dans sa victoire.

