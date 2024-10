Audi ne plaisantait pas lorsqu'elle s'est engagée à se débarrasser des horribles embouts d'échappement factices. Heureusement, la nouvelle S5 vendue en Europe est revenue à un véritable système à quatre embouts. Si vous vous demandez ce qu'il en est de ses grandes sœurs, la situation est un peu différente. Les S6 Sedan, S6 Avant et S7 Sportback ont ​​abandonné le faux, mais sans remettre les quatre embouts. Le changement s'est produit discrètement il y a au moins un an.

Les captures d'écran prises à partir du configurateur allemand montrent les trois voitures avec un arrière au design épuré qui supprime les embouts d'échappement. Ceux-ci sont dissimulés sous le pare-chocs, ce qui donne l'impression que nous sommes en présence d'une des nouvelles voitures électriques d'Audi avec le badge S, mais ce n'est pas le cas.

L'arrivée du diesel

Il y a quelques années, le constructeur aux quatre anneaux a lancé les modèles S6 et S7, mais contrairement aux modèles américains équipés de moteurs V6 2,9 litres à turbocompresseur, les modèles européens équivalents ont reçu un moteur diesel. La marque de luxe allemande a justifié sa décision en affirmant que les moteurs diesel étaient encore populaires en Europe à l’époque. Mais il y avait une autre raison : l’installation d’un brûleur à mazout dans les S6 et S7 a permis à Audi de réduire les émissions de sa flotte.

La S5, plus petite, était également dotée d'un moteur TDI en Europe, mais ce n'est plus le cas puisque le modèle de nouvelle génération est équipé d'un V-6 TFSI de 3,0 litres partout dans le monde. Des photos espionnes ont révélé qu'Audi travaille sur des remplaçants pour la S6 et que ces voitures vont probablement également perdre le diesel. Selon la nomenclature mise à jour de l'entreprise, la S6 à moteur thermique deviendra la S7. Aussi étrange que le nom "S7 Avant" puisse paraître, il vient rejoindre la S5 Avant déjà lancée (voir ci-dessous).

Galerie: Audi S5 (2024) et Audi S5 Avant (2024)