L’année 2025 s’annonce comme une année riche en nouveautés pour Audi. Il y a quelques semaines, la marque a présenté de nombreux nouveaux modèles intéressants, dont la plupart arriveront chez les concessionnaires au cours du mois de janvier prochain.

Il faut cependant bien retenir la nouvelle nomenclature d'Audi : nombres pairs pour les séries purement électriques, nombres impairs pour les moteurs thermiques. Outre l'A6 e-tron électrique et le Q6 e-tron (également Sportback), de nouvelles générations du Q5 et de l'A5 (l'héritière de l'A4) sont attendues. De plus, l’A7 sera présentée en 2025 comme le successeur de l'A6 à moteur thermique.

Audi Q5 (2025)

Audi Audi Q5

Le dernier Audi Q5 de la lignée, déjà disponible à la commande chez tous les concessionnaires, présente un design dans le style de la nouvelle A5, encore plus de technologie et des moteurs plus efficaces, disponibles en versions essence et diesel, tandis que les hybrides rechargeables arriveront sur le marché en 2025.

La troisième génération du SUV d'Ingolstadt introduit la plateforme Premium Platform Combustion (PPC), qui améliore la maniabilité et le confort grâce à une nouvelle suspension et une direction progressive. Le design extérieur présente des lignes plus douces et des phares Matrix LED, tandis que l'intérieur présente des écrans OLED incurvés et un système d'infodivertissement basé sur le système d'exploitation Android Automotive.

La gamme de moteurs actuelle comprend un 2.0 TFSI et un 2.0 TDI de 204 ch ainsi qu'un 3.0 V6 TFSI de 367 ch, réservé au SQ5. Toutes les unités sont associées à une transmission automatique à double embrayage S-Tronic et à une transmission intégrale, certaines versions disposent également d'une traction avant. Les prix à 52 300 euros et à 82 900 euros pour le SQ5.

La variante Sportback avec un toit en pente et un design plus sportif devrait arriver sur le marché en 2025, sans toutefois apporter de modifications particulières aux moteurs.

Audi A6 e-tron

La nouvelle Audi A6 e-tron est le fleuron électrique de la marque et est disponible en deux versions : Sportback et Avant.

Le design de l'A6 e-tron reprend les lignes du concept 2021 et assure un coefficient de traînée de 0,21 pour la version Avant. Les nouvelles fonctionnalités incluent des phares Matrix LED, des feux arrière OLED modernes et des roues aérodynamiquement optimisées.

Audi A6 e-tron Sportback et Avant

L'intérieur comprend un écran panoramique incurvé de 11,9 pouces pour le cockpit virtuel et un écran de 14,5 pouces pour l'infodivertissement, qui fonctionne sur le système d'exploitation Android Automotive.

L'A6 e-tron est disponible avec des moteurs de 367 ch et 503 ch (dans la version S6), avec une autonomie de plus de 750 km et une recharge rapide jusqu'à 270 kW. À l’avenir, il y aura des versions d’entrée de gamme et la RS 6 e-tron de plus de 600 ch. Les prix commencent à 75 600 euros pour la Sportback et à 77 250 euros pour l'Avant.

Audi Q6 e-tron Sportback

Après le "traditionnel" Q6 e-tron présenté en mars dernier, 2025 sera l’année du Sportback. Cette variante, caractérisée par la lunette arrière inclinée, suit naturellement son frère conventionnel de sa "sœur" en termes d'apparence et de technologie.

À cet égard, on attend toujours les moteurs de 387 ch et 516 ch et deux batteries de 79 kWh et 95 kWh, tandis que l'autonomie maximale devrait dépasser 625 km grâce à l'aérodynamisme amélioré apporté par l'arrière plus profilée.

Audi Q6 Sportback e-tron Dakar, le rendu de Motor1.com



Les débuts de la Sportback pourraient s'accompagner de l'introduction d'une version tout-terrain surélevée, car Audi a laissé fuité des prototypes plutôt étranges au cours des derniers mois. Un RS Q6 e-tron de plus de 600 ch ne peut pas non plus être exclu.

Audi A5 (2025)

La nouvelle Audi A5 marque un tournant pour la marque, puisqu'elle remplace "l'ancienne" A4 par un tout nouveau modèle, même de nom. Cette A5, disponible en berline et break (Avant), est 67 mm plus longue que l'A4 (4,82 mètres) et présente un design qui n'est pas sans rappeler les modèles plus récents comme l'A6 e-tron et le Q6 e-tron. Dans le même temps, la précédente série de modèles A5 a été abandonnée sans remplaçante en vue.

Audi A5 Avant et berline



À bord, on retrouve une nouvelle instrumentation avec un combiné d'instruments de 11,9 pouces et un infodivertissement de 14,5 pouces (avec l'assistant vocal qui intègre l'intelligence artificielle ChatGPT) ainsi qu'une variété de nouvelles finitions et moulures.

La gamme de moteurs comprend des variantes hybrides légères hautement électrifiées (MHEV Plus) avec des moteurs essence et diesel, comme le 2.0 TFSI de 204 ch, le 2.0 TDI de 204 ch et le V6 de 367 ch sur la S5. La transmission est une automatique à double embrayage à 7 rapports ; le changement de vitesse manuel n'est plus disponible.

Des variantes hybrides rechargeables, dont l’autonomie électrique pourrait dépasser 100 km, devraient arriver sur le marché en 2025. Il est également prévu d'introduire la RS 5, la version la plus puissante, qui sera également disponible pour la première fois en hybride rechargeable. On parle d'une puissance totale de plus de 500 ch.

Audi A7

La nouveauté la plus importante de 2025, même si la série ne sera probablement pas commercialisée avant 2026, sera probablement le successeur du moteur à combustion A6. Désormais, il s'appellera A7. Comme d'habitude, il y aura une berline (qui remplace également la précédente A7 Sportback) et une Avant. En ce qui concerne la gamme de moteurs, la nouvelle A7 sera probablement largement basée sur la dernière A5.

Galerie: Audi A7 Avant, le rendu de Motor1.com

4 Photos

Audi Q3

Enfin, il ne faut pas oublier l'Audi Q3, qui sera construit en Hongrie avec la Cupra Terramar à partir de 2025. Techniquement, les deux véhicules utilisent la plateforme MQBevo du groupe Volkswagen. Il existe actuellement trois moteurs essence disponibles pour le Q3, plus le puissant RS Q3, ainsi que le 40 TDI et un hybride rechargeable. Avec le successeur, nous nous attendons à un virage en faveur de deux hybrides rechargeables.

À l’intérieur, le Q3 se passe du troisième écran en option devant le passager. Il y aura probablement un écran tactile de 12,9 pouces en standard, extensible à 15 pouces.

Galerie: Audi Q3 2025 - nouvelles photos espion

24 Photos

Côté moteur, le Terramar offre le meilleur départ : il démarre avec un moteur essence 48 V de 110 kW (150 ch) d'une cylindrée de 1,5 litre et une DSG à 7 rapports. Ce "eTSI" offre un couple maximal de 250 Nm, met 9,3 secondes pour atteindre 100 km/h et atteint un maximum de 205 km/h.

Il existe également deux moteurs essence TSI, également avec DSG à 7 rapports, mais avec transmission intégrale : 150 kW (204 ch) et 195 kW (265 ch) dans le Terramar VZ. Ce dernier dispose d'un couple maximal de 400 Nm, sprinte à 100 km/h en 5,9 secondes et ne s'arrête qu'à 243 km/h.

Les fans de l'hybride rechargeable peuvent choisir entre deux versions : de 150 kW (204 ch) et une version VZ de 200 kW (272 ch). Contrairement à la Cupra, l'Audi Q3 reçoit dès le départ un diesel, ici elle restera probablement avec le 2.0 TDI (les abréviations numériques précédentes sont omises) avec 193 ch et 400 Nm.