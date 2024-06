Les passionnés ne sont pas attirés par la nouvelle Mercedes-AMG C63, et il est facile de comprendre pourquoi. Le V8 biturbo très apprécié de la dernière version a disparu, remplacé par un système hybride compliqué avec un moteur quatre cylindres turbocompressé en son cœur. Mais il est indéniable que le nouvelle C63 est incroyablement rapide...

La chaîne YouTube de Carwow a rassemblé les nouvelles et anciennes versions de la C63 pour voir comment elles se comparent les uns aux autres dans une série de tests de comparaison en ligne droite. Avec sa puissance supplémentaire et sa transmission intégrale de série, la voiture la plus récente est clairement la favorite. Mais tout cet équipement supplémentaire signifie qu’il pèse environ 317 kg de plus.

Mais ce n’est pas si important puisque la nouvelle C63 S E-Performance démolit complètement l'ancienne voiture à moteur V8 dans une paire de courses d'accélération traditionnelles à départ arrêté, s'éloignant et terminant plusieurs longueurs de voiture devant.

Plus rapide mais pas seulement

Les choses deviennent un peu plus intéressantes lorsque Carwow tente une course en départ lancé. C'est la vieille voiture à huit cylindres qui prend rapidement les devants, réussissant à tenir le coup pendant les 400 mètres pour une arrivée trop serrée pour être annoncée. Bien sûr, la nouvelle C63 hybride remporte les victoires dans les deuxième et troisième courses, mais pas de beaucoup.

Étonnamment, la C63 hybride peut également surpasser la vieille voiture, même avec son poids supplémentaire. Lors d'un test de freinage à 160 km/h, la Mercedes la plus récente est capable de s'arrêter plus d'une longueur de voiture plus courte. C'est le résultat de la beauté d’une technologie en constante évolution.

Mais bien que les performances électroniques soient nettement meilleures à tous égards, notre cœur balance toujours pour la C63 propulsée par un 4,0 litres. Plus de vitesse et de puissance, c’est bien, mais le son et les émotions, ça compte aussi. Et rien d’autre dans la gamme de l’entreprise ne peut battre ce V8.

