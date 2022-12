Toyota continue de croire en l'hydrogène même si son processus de fabrication fait de plus en plus débat. Le constructeur présente une nouvelle technologie qui n'a plus grand-chose à voir avec celle de la pile à combustible que nous retrouvons dans la Mirai, puisqu'il s'agit d'une nouvelle génération de moteurs thermiques qui "brûlent" l'hydrogène comme s'il s'agissait d'essence ou de diesel.

Après des expériences menées sur les GR Yaris et GR Corolla, le constructeur japonais teste également cette solution sur la Corolla Cross, laissant ainsi penser qu'elle pourrait réellement voir le jour sur le marché d'ici quelques années.

De la course à la vie quotidienne

La Toyota Corolla Cross H2 Concept que vous voyez sur les photos n'est pas équipée de n'importe quel moteur. Sous le capot se trouve le même moteur trois cylindres 1,6 litre turbo qu'au sein des GR Corolla et GR Yaris, un moteur capable de développer plus de 300 ch sur la Corolla.

Ce n'est pas vraiment nouveau pour Toyota, qui teste ce groupe motopropulseur depuis un certain temps dans le championnat d'endurance Super Taikyu. Il a aussi d'ailleurs montré tout son potentiel lors d'une manche du WRC. Visiblement, le constructeur serait prêt à faire la transition vers un modèle homologué pour la route. Toyota a déclaré avoir augmenté la puissance du moteur de 24 % pour atteindre des performances similaires à celles du moteur fonctionnant à l'essence.

L'autonomie a augmenté de 30 % et les temps de ravitaillement (pendant les courses) ont été réduits à moins d'une minute et demie. Pour une compétition, c'est effectivement un temps loin d'être optimal par rapport aux ravitaillements en essence, mais pour une utilisation quotidienne, c'est tout à fait correct.

Une technologie bientôt démocratisée ?

Cette Toyota Corolla Cross un peu spéciale est équipée d'un système d'alimentation en hydrogène haute pression dérivé de la Mirai, bien que, comme nous l'avons précisé un peu plus haut, par rapport à la berline, le carburant est envoyé directement dans le moteur thermique et non directement dans la pile à combustible.

Voici d'ailleurs en vidéo une petite démonstration de ce moteur en action sur une GR Corolla.

Akio Toyoda, le patron de Toyota, ne cesse de croire en l'hydrogène et continue de souligner que l'avenir de l'automobile ne peut pas seulement être 100 % électrique. Pour Toyota, la neutralité carbone passera aussi par des technologies comme celles-ci, et qui sait si nous ne verrons pas d'ici quelques années un moteur thermique fonctionnant à l'hydrogène. Dans tous les cas, cela semble plutôt bien parti.