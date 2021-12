Après avoir été lancée dans des pays comme la Thaïlande, le Brésil, le Japon et les États-Unis, la Toyota Corolla Cross continue à peaufiner sa carrière internationale avec ses débuts en Europe. Chez nous, le SUV sera livré à partir de l'automne 2022 et occupera une position intermédiaire entre le C-HR et le RAV4. Un nouveau SUV qui embarque un système hybride de cinquième génération.

Dans cette nouvelle version, la propulsion hybride dispose de batteries lithium-ion plus puissantes et plus légères (Toyota parle d'une réduction de poids de 40 %). De plus, le moteur électrique est relié à un moteur à essence 2,0 quatre cylindres (et non pas, comme sur d'autres marchés, à l'agrégat 1,8 litre). Le système développe 197 ch et garantit une accélération de 0 à 100 km/h en 8,1 secondes. De série, le véhicule est en traction.

Galerie: 2022 Toyota Corolla Cross (Euro Spec)

3 Photos

Une variante avec la transmission intégrale "AWD-i" est également disponible en option. Dans ce cas, on trouve un moteur électrique supplémentaire sur l'essieu arrière et la puissance du système augmente de 42 ch. Le moteur supplémentaire s'enclenche automatiquement en cas de besoin - par exemple lorsque l'essieu avant manque de traction. Toyota indique que les réactions de l'ensemble du système ont été optimisées et qu'un nouveau calibrage a été effectué entre le moteur et la pression exercée sur la pédale d'accélérateur. Un essai sera sans doute nécessaire pour mieux comprendre ce que cela veut dire.

En ce qui concerne l'équipement, il y a encore plus de changements par rapport aux autres versions à travers le monde. La Corolla Cross européenne est la première à disposer d'un tableau de bord numérique avec un écran de 12,3 pouces. Sur d'autres marchés, Toyota utilise pour ce modèle un écran de 7 pouces seulement et le mélange avec des éléments analogiques. Et l'écran du système d'infodivertissement change également. En option, on peut commander chez nous jusqu'à 10,5 pouces et le matériel fonctionne avec un processeur plus rapide.

Grâce à un pack Toyota Smart Connect, le propriétaire a accès au cloud avec des informations sur le trafic actuel, l'assistant vocal et les mises à jour en ligne, tandis que les services en réseau de l'application MyT comprennent l'évaluation du style de conduite, la localisation du véhicule, l'activation de la climatisation et le démarrage à distance.

La liste des systèmes d'assistance commence par le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertisseur d'angle mort, l'alerte de collision avec freinage automatique et se termine par la détection des piétons et des cyclistes, les feux de route automatiques, les capteurs de stationnement à l'avant et à l'arrière et l'alerte de circulation transversale avec changement de voie. En outre, contrairement aux autres marchés, le frein de stationnement de la version européenne est électrique.

On ne sait pas encore quand cette Corolla Cross sera disponible chez les concessionnaires Toyota en Europe. Le constructeur n'a pas non plus précisé les prix. Mais comme le modèle est positionné entre le C-HR et le RAV4, on peut s'attendre à un prix de base d'environ 32 000 euros. Autre comparaison : une Corolla normale serait ainsi environ 4000 euros moins chère.