Lotus présente l'Evija comme la voiture de série la plus puissante au monde. On peut néanmoins se montrer un peu sceptiques quant à cette affirmation, non pas parce que l'Evija manque de puissance, mais parce qu'elle n'est pas encore disponible pour les clients.

Néanmoins, avec un groupe moto-propulseur électrique à quatre moteurs et plus de 2 000 chevaux à disposition, c'est sûrement l'une des machines les plus performantes de la planète. Et il semble qu'il y ait une version encore plus sportive actuellement en cours de développement.

Voici ce qu’a déclaré le porte-parole de Lotus sur l’Evija X, pour Motor1 :

"L'Evija X est un tout nouveau concept technologique de Lotus. Basé sur la voiture de route Evija, c'est l'expression ultime d'Evija et elle a été testé sur plusieurs circuits, dans plusieurs pays au cours des dernières semaines. Nous avons fait de grands progrès, remplissant avec succès tous nos objectifs et apprenant les défis de faire un tour sur la Nordschleife du Nürburgring. L'équipe d'ingénieurs de Lotus continue de repousser les limites de ce qui est possible avec l'Evija et le groupe moto-propulseur électrique le plus puissant au monde."

Les nouvelles photos d'espionnage fraîches présentées dans la galerie ci-dessous montrent ce qui semble être une Evija avec un ensemble aérodynamique spectaculaire. Nous pouvons voir le nom Evija X sur le pare-brise et Lotus a loué l'intégralité de la piste du Nürburgring, récemment, pour laisser ce prototype libérer tout son potentiel. Un hélicoptère accompagnait la supercar pour la filmer sur la piste.

De toute évidence, ce n'est pas un véhicule homologué pour la route, il n'y a pas de phares et la voiture se trouve apparemment à quelques millimètres du sol. De plus, il n'y a pas de rétroviseurs latéraux et l'intérieur est doté d'une cage de sécurité complète. Il y a des ouvertures étranges dans les ailes avant où les composants de la suspension de l'essieu avant peuvent être vus. Enfin, il y a un aileron arrière très imposant ainsi qu'un ensemble de pneus Pirelli P Zero.

Un futur record à venir ?

Alors, que fait exactement Lotus avec ce véhicule d'essai ? Eh bien, la première hypothèse est que le constructeur appartenant à Geely poursuit une sorte de nouveau record sur la piste légendaire. Ce n'est évidemment que spéculation à ce stade car Lotus n'a rien confirmé mais le fait que toute la piste était vide nous fait croire que la firme veut avoir les conditions parfaites pour un tour rapide sur le circuit. En outre, un dirigeant de Lotus a fait allusion au record du tour sur le Nürburgring en octobre dernier.

En passant, un peu plus tôt ce mois-ci, Tesla a regagné le record du véhicule électrique de production le plus rapide sur la piste en battant la Porsche Taycan avec un modèle S Plaid (voir ci-dessus) équipé du Track Package. Pendant ce temps, Porsche travaille sur une Taycan Turbo GT à trois moteurs plus puissante.

De retour au prototype Evija X, il pourrait y avoir une nouvelle version de cette dernière axée sur la piste qui est actuellement en cours de développement. Comme mentionné ci-dessus, il n'y a aucun moyen que ce véhicule puisse être conduit sur les routes publiques, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir une édition limitée Evija X uniquement sur piste dans les cartons. Alternativement, cela pourrait en fait être une future voiture de course électrique actuellement en préparation.

Pour rappel, l'Evija dispose d'un groupe moto-propulseur électrique composé de quatre moteurs pour une puissance de pointe de 2 011 ch (1 500 kW) et 1 704 Nm de couple. Cette puissance est suffisante pour un sprint de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et une vitesse de pointe régulée à 350 km/h.