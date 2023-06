La Rimac Nevera portant une livrée inspirée de la conversion de la BMW Série 3 E30 EV de Mate Rimac est de retour. Après avoir établi 23 records à l'Automotive Testing Papenburg (ATP), l'hypercar électrique s'est rendue au Nürburgring. Mais pourquoi ?

Les livraisons aux clients ont commencé, le développement devrait donc être terminé. Peut-être la marque croate teste-t-elle une nouvelle version. Cependant, nous misons sur des tours d'essai pour se familiariser avec l'immense défi que représente l'Enfer vert.

Rimac Nevera établit 23 records à l'Automotive Testing Papenburg en Allemagne

Rimac est peut-être en train de préparer une future tentative de record du tour. Pour être couronnée Reine de l'anneau parmi les VE, la Nevera doit être plus rapide que la Porsche Taycan Turbo S. La berline rapide de Zuffenhausen a terminé le parcours en 7 minutes et 33 secondes. Compte tenu des performances incroyables de l'hypercar électrique, la Nevera ne devrait pas avoir de mal à détrôner sa rivale, la Tesla Model S Plaid.

Techniquement, la Taycan Turbo S n'est pas le véhicule électrique homologué le plus rapide à parcourir la Nordschleife, puisque la Nio EP9 l'a fait en 6 minutes et 45 secondes en mai 2017. Cependant, cette dernière n'a été construite qu'en 16 exemplaires, et ne compte donc pas comme une véritable voiture de production. La Rimac Nevera n'est pas aussi exclusive, puisque 150 véhicules sont fabriqués, au prix exorbitant de 2,4 millions de dollars.

Toutefois, une voiture électrique encore plus rapide a déjà franchi le 'Ring' : la Volkswagen ID.R n'a mis que 6 minutes et 5 secondes pour le faire en juin 2019. Le record général appartient à Porsche et à sa 919 Hybrid Evo, qui a franchi le Nürburgring en un temps incroyable de 5 minutes et 19 secondes en juin 2018.

Il sera intéressant de voir comment la Nevera s'en sortira, car les voitures lourdes et les nombreux virages ne sont pas une combinaison idéale. Elle pèse 2 300 kg, mais là encore, elle est équipée de quatre moteurs développant une puissance combinée de 1 914 chevaux et un couple de 2 360 Nm.

23 records ont démontré que rien ne peut la battre en ligne droite, elle doit donc maintenant prouver qu'elle peut aussi être rapide dans les virages. Environ 170 si l'on se réfère strictement au Nürburgring.