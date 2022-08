Dans les années 1980, lorsque Mercedes-Benz a décidé qu'il lui fallait un successeur à la légendaire 300SL, elle a commencé à travailler sur un nouveau roadster, qui a fait ses débuts officiels en 1989.

Vendu jusqu'en 2001, ce modèle de luxe à toit ouvert figure parmi les Mercedes d'occasion les plus précieux du marché, avec des prix qui augmentent chaque année. Avec 213 089 exemplaires construits, il n'est pas vraiment rare, mais il est considéré comme exotique dans une certaine mesure.

Connue en interne sous le nom de R129, la SL des années 1990 est encore plus rare en configuration conduite à droite. Il est difficile de trouver un exemplaire à vendre et encore plus difficile d'en trouver un dans une grange. Cependant, The Bearder Explorer, une chaîne YouTube qui explore "tout ce qui est abandonné et à l'abandon à travers le monde", a eu la chance de trouver une incroyable 300SL rouge du début des années 1990. Voici l'histoire.

L'un des adeptes de l'animateur l'a contacté pour lui dire qu'il avait une voiture très rare enfermée dans un garage. Elle est là depuis près de dix ans et n'a depuis pas vérifié son état. Ah, et il y avait un hic : l'animateur de la vidéo n'a pas été informé de la voiture qui se cachait dans le garage et il n'a pas perdu de temps pour visiter l'endroit quelques semaines plus tard.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, l'hôte est arrivé à un endroit avec quelques garages et une Vauxhall Frontera Sport rouge assise devant. Le SUV est également un véhicule intéressant - issu d'une version rare et avec un kilométrage relativement faible - mais la star de la vidéo se trouve derrière l'une des portes. Une spectaculaire Mercedes-Benz 300SL rouge s'y cache depuis une dizaine d'années et nous sommes surpris de voir qu'elle est en fait en très bon état.

La voiture entière est recouverte de serviettes, probablement dans le but de la préserver de la poussière. La bonne nouvelle est que le toit en tissu est presque immaculé, à part la poussière - un bon nettoyage et une bonne conservation le ramèneront à son état d'origine.

Nous ne savons pas quel est le destin de cette 300SL - va-t-elle être restaurée ? Ou va-t-elle rester dans ce garage pendant une autre décennie avant que quelqu'un ne la découvre à nouveau ? Nous n'en avons aucune idée, mais nous savons qu'elle est en sécurité ici et que les générations futures la verront très probablement sur la route un jour.

Note : La voiture dans la galerie de photos n'est pas celle qui figure dans la vidéo.