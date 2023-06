Opel fait évoluer son logo. Le Blitz, emblème historique de la marque allemande, se modernise. Six ans après avoir adopté le flat design et trois ans après le lancement d'une nouvelle typographie, l'éclair placé se scinde en deux pour se montrer dynamique selon la marque.

Il restera au cœur de l'Opel Compass, la boussole qui définit le design duc constructeur, et de l'Opel Vizor, la calandre de ses modèles. "Le 'Blitz' est l’icône de la philosophie de notre design, affirmé et épuré", déclare Mark Adams, vice-président chargé du design de la marque. "Le nouveau 'Blitz', incisif et fort, vient barrer l’anneau traité sobrement sur lequel il s’appuie, donnant à notre emblème un aspect progressif et moderne."

Le nouveau logo d'Opel, le Blitz revisité

"Il est fièrement placé au centre de la boussole qu’est l’Opel Compass, sur laquelle nous axons notre design. La boussole est l’épine dorsale de nos éléments de design à l’avant, à l’arrière et même à l’intérieur."

Un avenir électrique

Opel souhaite que l'éclair, qui incarne la marque depuis 1964, devienne un symbole de l'électrique. "Notre 'Blitz' est plus pertinent que jamais", estime Florian Huettl, directeur général d’Opel.

"Il symbolise non seulement notre engagement en faveur de la démocratisation de l’innovation et de la mobilité, mais il traduit également notre volonté de devenir une marque 100% électrique en Europe d’ici 2028. Dès cette année, nous aurons 15 modèles électrifiés dans notre gamme et nous pouvons dire avec fierté qu’Opel est électrique."

Comme souvent lorsqu'une marque fait évoluer son logo, son déploiement sera progressif sur les modèles. Il faudra attendre 2024 pour le voir pour la première fois sur une voiture, mais sera utilisé dès cette année dans la communication de la filiale de Stellantis, notamment lors du salon IAA Mobility de Munich.

Opel promet également une "surprise" pour ce salon qui se tiendra du 5 au 10 septembre. "Les visiteurs de notre stand à Munich auront des raisons d’être enthousiastes", a prévenu Florian Huettl, entretenant le mystère.