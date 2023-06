Infiniti a annoncé qu'elle actualisait l'identité de la marque. Le constructeur automobile de luxe a introduit un nouveau logo et un nouvel emblème, ainsi qu'une nouvelle expérience de vente en magasin.

Le nouveau logo Infiniti ne s'éloigne pas radicalement de la marque actuelle et les changements sont mineurs. Le logo, dont c'est la quatrième itération depuis la création de la société en 1989, représente une route infinie qui s'estompe à l'horizon, et l'emblème mis à jour souligne davantage cette intention. L'ouverture inférieure est plus large, rétrécissant le contour de la route, qui ne se termine plus par un point, ce qui met davantage l'accent sur l'horizon.

Le constructeur a également augmenté l'espacement entre l'écriture et le logo de la marque. Pour la firme, cela permet d'"accentuer visuellement l'horizon".

Infiniti est le dernier constructeur automobile à avoir récemment actualisé son image de marque, même si ce n'est pas aussi radical que d'autres. Depuis le début de l'année, Jaguar Land Rover et Porsche ont actualisé leurs logos, rejoignant ainsi BMW, General Motors, Lotus et bien d'autres qui ont donné une nouvelle jeunesse à leurs anciens badges. Les constructeurs automobiles se préparent ainsi à l'ère de l'électrification de l'industrie. Les entreprises, grandes et petites, se concentrent sur leur image et leurs relations avec les clients.

Les nouveaux logos de l'entreprise viendront compléter une expérience de vente rafraîchie, réaffirmant ainsi son engagement en faveur des espaces de vente physiques dans un monde où les ventes en ligne sont de plus en plus nombreuses. L'architecture des magasins sera inspirée de la philosophie japonaise du design. Les nouveaux espaces ouvriront leurs portes à partir de ce mois-ci, et les magasins du centre-ville de Los Angeles, de Georgetown (Texas), de Monterrey (Mexique) et de Doha (Qatar) seront parmi les premiers à arborer le nouveau design.

Les invités aux événements spéciaux de la marque ou aux salles d'exposition pourront découvrir le nouveau parfum de l'entreprise. Infiniti l'a imprégné de cyprès japonais (hinoki), de cèdre (sugi) et de bois d'agrumes (yuzu), afin d'évoquer l'odeur d'une forêt. L'entreprise a également créé une identité sonore unique, qu'elle utilisera dans les publicités, le matériel promotionnel, les vidéos d'entreprise et comme musique d'attente optionnelle chez les détaillants. Le paysage sonore combine le son d'un tambour taiko, d'un carillon éolien japonais (furin) et de la voix humaine.

Le constructeur automobile n'est pas le seul dans ce cas, puisque Maserati a introduit un nouveau concept de magasin mondial en septembre dernier à Milan, en Italie. Le constructeur italien souhaitait combler le fossé entre ses expériences de vente en ligne et hors ligne, en rapprochant son programme de personnalisation Fuoriserie et d'autres services de ses clients.

Infiniti n'a pas précisé quand on commencerait à voir le nouvel emblème sur ses véhicules. Il apparaîtra sur de futurs modèles, peut-être sur le QX80 de la prochaine génération que nos photographes ont récemment découvert en train d'être testé dans le Michigan. Des rumeurs indiquent également que le constructeur ajoutera un nouveau crossover à son portefeuille d'ici 2025, qui pourrait recevoir le nouveau logo.

L'entreprise aura besoin de plus qu'un nouveau logo et d'un nouvel espace de vente pour inverser la tendance à la baisse de ses ventes. Infiniti a terminé l'année 2022 avec des ventes en baisse d'un peu plus de 20 %, à plus de 46 000 unités. Cela représente moins d'un tiers du nombre de voitures vendues par la société en 2017.