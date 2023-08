Le Crossland est le SUV de taille moyenne de la gamme Opel. Il se situe entre le plus petit Mokka et le Grandland, plus imposant, et une nouvelle génération à moteur électrique est désormais en cours de route. La présentation officielle est prévue pour 2024 et le modèle arrivera chez les concessionnaires, plus tard, dans l'année.

En regardant les photos ci-contre, on peut voir que le nouveau Crossland a été complètement repensé par rapport au modèle actuel même si, évidemment, l’équipe de développement d'Opel a enveloppé la majeure partie du véhicule d’un bon camouflage, à l'exception des accents orange entre les phares avant, sur une partie des roues et des éclairs sont visibles sur les portes et à l’arrière.

Le nouveau Crossland semble avoir une forme plus carrée et droite que son homologue actuel, les phares ont une forme plus rectangulaire et on aperçoit une ouverture juste au-dessus de la plaque d’immatriculation.

Un peu de changement sous le capot

Le châssis semble également être surélevé mais le camouflage nous empêche de voir des détails de style précis. Les photos ne nous permettent pas non plus de jeter un œil à l'intérieur mais on peut s’attendre à ce qu'il y ait des mises à jour techniques.

Le constructeur n’avait pas retravaillé le Crossland depuis 2021, et celui-ci possède un moteur à essence suralimenté de 1,2 litre ou un turbo-diesel de 1,5 litre. Mais depuis mars 2022, Opel a déjà confirmé que le SUV de nouvelle génération sera disponible avec une motorisation électrique bien que le le moteur à combustion interne devrait également continuer d’exister. Cependant, la marque allemande prévoit d'éliminer progressivement les moteurs thermiques d’ici 2028.

En parlant d'électrique, Opel a suivi la voie lancée par d'autres constructeurs et a modifié son logo de marque pour annoncer la future ère des véhicules à batteries. Dans son cas le changement est plutôt mineur puisque l'éclair du logo Opel était déjà bien adapté au message que le constructeur souhaite faire passer.