Dernière minute: Motor1.com a contacté McLaren, et un porte-parole nous a rapporté que : "Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire plus à ce stade".

McLaren célébrera en grande pompe son 60e anniversaire lors du Velocity Invitational qui se déroulera du 10 au 12 novembre prochain sur le circuit de Sonoma en Californie. La marque y présentera une collection de modèles classiques, mais dévoilera également "une supercar très spéciale". Malheureusement, nous ne savons pas encore grand-chose sur ce modèle. McLaren n'a pas publié d'images de la machine. "La présentation impliquera à la fois des pilotes de renom et une voiture qui coupera le souffle des fans", a indiqué la marque.

Galerie: Célébration du 60e anniversaire de McLaren

6 Photos

Nous ne disposons d'aucun détail technique officiel sur la nouvelle supercar. En mai 2023, McLaren a annoncé l'arrivée d'une nouvelle V8 hybride. Le PDG de la société, Michael Leiters, a déclaré : "Notre nouveau groupe motopropulseur V8 hybride haute performance fera partie intégrante de la gamme de produits de nouvelle génération de McLaren, offrant les meilleures performances de sa catégorie et un enthousiasme stimulant pour le conducteur."

Leiters a déclaré précédemment qu'il ne s'attendait pas à ce que McLaren propose une supercar entièrement électrique avant la fin de la décennie. Avant que l'entreprise ne soit disposée à en construire une, celle-ci doit offrir la puissance, les performances et la maniabilité d'une voiture à moteur à combustion. McLaren aurait présenté une nouvelle Hypercar hybride lors d'une réunion de concessionnaires au début de l'année. Il n'est toutefois pas certain qu'il s'agisse du véhicule que le constructeur présentera au Velocity Invitational. La marque aurait également présenté un véhicule à quatre places et quatre portes lors de cet événement réservé aux revendeurs

Des Formule 1 de légende, entourées par certains pilotes de la marque

McLaren amènera également un ensemble de véhicules classiques et modernes au Velocity Invitational. Les machines actuelles comprendront les modèles P1, Senna, Elva et LT. La McLaren M1A Elva du film Spinout d'Elvis Presley de 1966 sera également présente. Les visiteurs pourront également voir la MP4/2A-1 de Niki Lauda, qui a remporté le championnat du monde de Formule 1 en 1984, la MP4/23A-05 de Lewis Hamilton en 2008 et une MP4/6-10 pilotée par Ayrton Senna.

Le constructeur automobile accueillera également quelques stars de la course automobile lors de l'événement. Il s'agit notamment du pilote de Formule 1, Lando Norris, et des pilotes d'IndyCar, Pato O'Ward, Alexander Rossi, David Malukas et Tony Kanaan. L'ancien pilote de Formule 1, Stefan Johansson et le quintuple vainqueur des 24 heures du Mans, Derek Bell, seront également de la partie.