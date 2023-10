McLaren a ouvert à Dubaï son plus grand showroom au monde. Le nouvel établissement est situé à côté du plus grand centre de service de la marque, ce qui lui donne une base solide sur le plus grand marché de l'entreprise dans la région.

L'installation de 950 mètres carrés est l'une des 100 implantations du constructeur sur plus de 40 marchés. La nouvelle salle d'exposition comprend une vaste galerie d'exposition et un studio McLaren Special Operations (MSO) pour faciliter les commandes sur mesure.

Galerie: Ouverture du nouveau showroom McLaren à Dubaï

5 Photos

McLaren a construit son plus grand showroom à côté de son plus grand centre de services au monde, qui a ouvert ses portes en 2022. Le constructeur automobile affirme qu'une équipe dédiée d'ingénieurs formés par McLaren gère l'installation, qui est "à l'épreuve du futur". Ils ont plus de 40 ans d'expérience combinée avec McLaren. L'entreprise peut entretenir jusqu'à 150 véhicules par mois sur le site.

L'ouverture du showroom a coïncidé avec le lancement régional de la McLaren 750S. La nouvelle supercar du constructeur automobile a fait ses débuts en avril. Elle est propulsée par un moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 740 chevaux avec une boîte de vitesses séquentielle à sept rapports acheminant la puissance vers les roues arrière.

McLaren se tourne également vers l'électrification de son catalogue

Le moteur peut propulser la 750S de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, en version coupé ou cabriolet. La 750S ainsi que sa version Spider ont été lancées en Europe à un prix supérieur à 300 000 €. Ces prix n'ont pas fait chuter la demande, loin de là. McLaren affirme en effet que la 750S est vendue "jusqu'en 2024".

McLaren a également présenté dans le nouveau showroom sa voiture hybride haute performance Artura, dont la production s'accélère actuellement. Il s'agit d'un modèle dépourvu du moteur V8 biturbo de la marque et qui utilise à la place un V6 biturbo de 3,0 litres et un moteur électrique pour produire 671 ch. Le moteur tire sa puissance d'une batterie lithium-ion de 7,4 kilowattheures.