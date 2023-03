Le badge "STI" a disparu des Subaru depuis un petit moment. La dernière WRX STI a été retirée du marché en 2020 et depuis, le constructeur japonais assure qu'aucune nouvelle génération n'est au programme.

Jusqu'à présent, cette volonté s'est confirmée puisque la nouvelle WRX (non commercialisée en Europe pour le moment) ne porte pas le badge historique "Subaru Tecnica International"... mais cela pourrait bientôt changer.

Les hypothèses pour l'avenir

Subaru a déposé récemment la marque "STe" et un logo auprès de l'office allemand de la propriété intellectuelle. Naturellement, à la lecture de ces trois lettres, la première idée qui vient à l'esprit est une STI électrifiée, qu'il s'agisse d'une voiture hybride ou 100% électrique.

Mais d'après nos recherches, Subaru n'aurait pas rempli les mêmes démarches auprès des offices des autres pays européens, ni même en Australie, au Japon ou encore des États-Unis. Ce serait une stratégie très inhabituelle pour un modèle en théorie destiné au marché mondial.

Subaru STI E-RA concept

A ce stade, la principale hypothèse est que la marque aux étoiles a quelque chose en tête spécifiquement pour l'Allemagne, mais il ne s'agirait pas d'un nouveau modèle. On se souvient par exemple que Subaru a annoncé il y a quelques mois que le concept STI E-RA prendrait bientôt la piste du Nürburgring. Il est donc possible que la marque envisage un événement pour accompagner la tentative de tour sur le circuit allemand.... et rien de plus.

En revanche, la création de ce concept électrique "STI" de 1 088 ch indique clairement que Subaru étudie la possibilité d'une voiture électrique "verte" qui pourrait apparaître sur les routes dans les prochaines années... et cette fois avec une volonté qui dépasserait le cadre de la Nordschleife.