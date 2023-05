Les prix augmentent, mais cela n'affecte pas la demande chez Ferrari. En effet, la firme de Maranello est heureuse d'annoncer que ses carnets de commandes sont suffisamment épais pour rester occupés jusqu'en 2025 et ces chiffres devraient encore augmenter maintenant que le Purosangue est de nouveau en vente.

Le SUV à moteur V12 était en pause en raison de la trop forte demande de la part de clients désireux d'acheter le nouveau venu de la marque. Avec ses 715 chevaux et 715 nm de couple, ce qui en fait la Ferrari GT la plus puissante de l'histoire, on peut comprendre qu’il donne envie malgré un prix de base démarrant à 384 229 €.

Ces annonces ont été faites par Ferrari dans son document relatif aux résultats du premier trimestre 2023. Pour l'ensemble de l’année, le groupe a confirmé viser un chiffre d'affaires de 5,7 milliards d'euros.

Record en vue

Comme cela a été le cas ces dernières années, les livraisons ont augmenté entre janvier et mars. Ferrari a livré 3 567 voitures, soit 9,7 % de plus qu'au cours des trois premiers mois de 2022. En plus d'ajouter le Purosangue à son portefeuille en pleine croissance, la Roma Spider a également été lancée pour combler le vide laissé après la disparition de la Portofino M. Trois véhicules supplémentaires seront introduits avant la fin de l'année, de sorte Ferrari est sur la bonne voie pour battre le record de ventes de l'année dernière avec 13 221 unités.

L'identité des trois nouvelles voitures n'a pas été annoncée officiellement, mais l'une d'entre elles devrait être une version extrême de la SF90 Stradale. Une autre nouvelle Ferrari sera probablement la remplaçante de la 812 Superfast compte tenu des photos d'espionnage récentes qui ont montré un prototype portant la carrosserie de production.

En parlant de photos d'espionnage, gardons à l'esprit que l’hypercar qui remplacera LaFerrari a été espionné sur route, avant une sortie potentielle en 2024. N'oublions pas, non plus, que 2025 sera l'année où nous verrons le premier véhicule 100% électrique de la marque. Cela signalera le début de la fin pour les moteurs thermiques car d’ici 2030, Ferrari projette que les véhicules à propulsion conventionnelle ne représenteront que 20 % du volume total de production de l’entreprise.