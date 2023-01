Alpine a dévoilé son A110 en 2017. Le premier modèle d'Alpine, une marque devenue autonome au sein de la famille Renault. Six ans est généralement à peu près l'âge auquel de nombreux constructeurs automobiles préfèrent changer les générations de leurs modèles, mais apparemment, ce ne sera pas le cas avec l'A110. Le constructeur automobile français veut la maintenir en vie avec presque aucun changement aussi longtemps que possible et maximiser la durée de vie du modèle.

Alpine a l'intention de maintenir l'A110 actuelle en vente jusqu'à la fin de 2026, date à laquelle un successeur entièrement électrique devrait être lancé. À ce moment-là, la voiture de sport aura presque dix ans. Cependant, la demande est actuellement en hausse, un signe positif pour la marque Alpine.

"Nous sommes à la cinquième année du projet, normalement vous voyez un déclin, mais les ventes sont en hausse", a déclaré le PDG d'Alpine, Laurent Rossi, à Automotive News. C'est un peu surprenant, mais effectivement, les chiffres pour 2022 montrent 3 546 ventes, soit 33 % de plus que l'année précédente. Plus important encore, la quasi-totalité de la production de 2023 a déjà été vendue, ce qui signifie que la demande ne diminuera pas au cours des 12 prochains mois.

Plus intéressant encore, l'A110 a dépassé les ventes de la Porsche Cayman en Europe l'année dernière. La voiture de sport de Stuttgart est considérée comme la principale concurrente de l'A110 et a même un prix d'entrée similaire. Sur le Vieux continent, l'A110 s'est vendue à 3 260 unités contre 2 596 pour la Cayman.

La demande pour l'A110 a atteint un pic en 2019, lorsque 4 431 unités ont été livrées aux clients. Après une baisse importante en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, 2022 s'est avérée solide avec une demande "plus forte que prévu". "Nous allons prolonger la vie de l'actuel aussi longtemps que possible pour amortir l'investissement et surfer sur son succès aussi longtemps que possible", a ajouté Rossi.