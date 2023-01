D'ici quelques années, la marque Alpine renaissante se convertira non seulement entièrement à l'électrique, mais disposera également d'une gamme beaucoup plus large qui ne comprendra pas uniquement que des berlines sportives. Toutefois, il faudra encore quelques années pour que cela se concrétise.

La nouvelle phase débutera en fait entre 2024 et 2025 avec un SUV électrique, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de véritable nouveauté en 2023. À l'exception d'éventuelles avant-premières de modèle électrique, que nous attendons de toute façon, l'année prochaine aura encore l'A110 comme unique protagoniste, avec l'arrivée des dernières versions qui viennent d'être annoncées.

Voici les nouveautés d'Alpine pour 2023:

Alpine A100 R

Dévoilée en octobre au Salon de l'automobile de Paris, devant une foule enthousiaste, l'A110 R est la version la plus extrême de l'A110 vue à ce jour : la carrosserie a été revue avec un kit complet de pièces en carbone, du toit au capot avant en passant par l'aileron arrière.

Alpine A110 R

Le moteur turbo 1,8 L atteint 300 ch et 340 Nm de couple, et le châssis a été abaissé de 10 mm et rigidifié. L'A110 R atteint 285 km/h en vitesse max et effectue le 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes.

Alpine A110 Fernando Alonso

En outre, il existe une édition spéciale dédiée au pilote Fernando Alonso : 32 exemplaires en hommage à ses victoires en F1, avec une combinaison de couleurs et de détails intérieurs choisis par le pilote lui-même. En outre, cette voiture peut avoir une position encore plus basse et plus rigide sur demande.

Les livraisons de l'Alpine A110 R commenceront au début de 2023. Pour l'instant, aucune autre nouvelle n'est annoncée, même si d'ici la fin de l'année, l'entreprise pourrait proposer une autre édition spéciale avec laquelle nous pourrons dire définitivement adieu au modèle, qui terminera sa carrière en 2024.

Alpine A110 E-Ternité Concept

La version 100 % électrique de l'A110 a été en quelque sorte anticipée par le prototype E-Ternité. Sur ce concept, Alpine a adaptés un moteur électrique et un pack batterie de la Renault Mégane E-Tech. Une sorte de mise en bouche pour le modèle à venir, qui aura plutôt une plateforme spécifique.