La génération actuelle du Renault Master est commercialisée en Europe depuis 2010, ce qui en fait l'un des plus anciens véhicules utilitaires légers du marché. La marque au losange travaille sur un tout nouveau Master et nos espions ont surpris un prototype en train d'être testé sous la neige.

À en juger par le niveau de camouflage recouvrant la carrosserie du nouveau Master, Renault en est probablement encore aux premiers stades du développement. Bien que nous ne puissions pas le confirmer pour l'instant, il semble que le van porte sa carrosserie de production car il n'y a pas de faux panneaux fixés au métal.

Galerie: Photos espion du nouveau Renault Master

10 Photos

Nous nous attendons à de grandes améliorations sous la peau du nouveau Master. Renault dispose déjà d'un modèle électrique, mais il n'est équipé que d'une petite batterie de 55 kWh, qui permet de parcourir environ 190 km selon le cycle WLTP. Clairement pas un chiffre impressionnant, mais il faut garder à l'esprit que ce fourgon est destiné à ce que l'on appelle les "livraisons sur le dernier kilomètre". Son successeur pourrait être doté d'une batterie nettement plus importante, ce qui augmenterait l'autonomie et rendrait le modèle plus adapté aux livraisons interurbaines.

Bien entendu, la version électrique du nouveau Master ne devrait pas être la plus populaire. En Europe, les fourgons à moteur diesel dominent toujours les ventes de véhicules utilitaires légers et ce Renault devrait proposer au moins une option diesel. Le modèle actuel est vendu avec un moteur 2,3 litres dCi qui développe jusqu'à 180 ch.

Une rumeur intéressante concernant le nouveau Master affirme qu'une version à hydrogène est également dans les tuyaux. L'année dernière, Renault a présenté le Master H2-TECH comme un projet pilote de véhicule utilitaire à pile à combustible et il est possible que la nouvelle génération du van apporte une amélioration technologique significative dans ce domaine.