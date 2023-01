La nouvelle Mini Hatch hybride effectue ses derniers kilomètres d'essais. La prochaine génération de la voiture britannique compacte a effectué une série d'essais dans le nord de l'Europe, avant une présentation qui ne devrait plus tarder.

Les nouvelles photos espion donnent des informations sur l'apparence de la version hybride, même si nous pensons que Mini continuera à proposer en parallèle une déclinaison 100% électrique.

Une Mini Hatch prête pour ses débuts

Les photos de cette Mini 3 portes semblent montrer une déclinaison One ou Cooper puisque les échappements sport et les étriers de freins propres aux variantes Cooper S et JCW sont absents.

Les proportions sont quasi identiques à la génération actuelle, si ce n'est un empattement légèrement plus long et une voiture un peu plus large afin d'augmenter l'espace dans l'habitacle.

Galerie: Photos espion de la nouvelle MINI Hatch hybride

Dans l'ensemble, aucune révolution n'est attendue puisque les versions à moteur thermique seront fabriquées sur une version modifiée de la plateforme actuelle, UKL1.

Les modifications seront importantes à l'intérieur avec de nouvelles commandes, un tableau de bord modernisé et de nouvelles finitions pour les sièges.

Une électrification plus poussée

Cette Mini restera fidèle à son hybridation douce, ce qui signifie qu'il ne sera pas possible de rouler en n'utilisant que le moteur électrique. Mais ce dernier devrait néanmoins évoluer sensiblement.

Selon les rumeurs des derniers mois, la plupart des versions thermiques, si ce n'est toutes, seront des mild-hybrides avec un système de 48 volts capable de se recharger pendant le roulage et au freinage, permettant des accélérations plus fortes et une réduction de la consommation en carburant.

L'avenir de Mini passera aussi par l'électrique. Basée sur une plateforme spécifique distincte de celle utilisée pour les modèles thermiques et hybrides, la Mini EV devrait être proposée dans les versions Cooper et Cooper S, avec une autonomie de 322 à 402 km et une puissance maximale d'environ 200 chevaux.