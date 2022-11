L'année 2022 de Mini s'est écoulée avec peu de nouvelles et beaucoup d'attentes encore à combler : d'ici la fin de l'année, nous attendons le dévoilement de la troisième génération du Countryman, tandis qu'au second semestre, un crossover entièrement électrique anticipé par le concept Aceman est attendu.

2023 sera également l'année de la nouvelle Mini 3p, que nous n'avons jusqu'à présent qu'entrevu dans des prototypes déguisés mais qui arrivera bientôt avec la gamme complète, électrique comprise.

Voici donc ce qu'il y a de nouveau chez Mini pour 2023:

Mini Cooper 3 portes

Plus large et avec un empattement plus généreux : c'est ainsi que s'annonce la quatrième génération du modèle phare de la Mini, qui a été surprise en test à plusieurs reprises avec des exemplaires déguisés, dont certains ressemblent à des variantes sportives jusqu'à la John Cooper Works.

La petite voiture de sport d'Oxford aura une signature lumineuse différente avec des LED horizontales, des feux arrière en forme de X et un tableau de bord conforme aux dernières tendances avec des écrans larges et fins. L'augmentation de l'empattement est principalement destinée à la voiture électrique, qui promet des performances et une batterie plus élevées et qui devrait faire ses débuts avec les autres à la mi-2023.

Mini Cooper John Cooper Works, prototype d'essai

Le groupe BMW, auquel appartient Mini, a récemment pris l'habitude de présenter les modèles électriques non pas comme des offres autonomes, mais comme une partie intégrante de la gamme. Il est donc très probable que le successeur de la Cooper SE fasse également ses débuts avec les modèles endothermiques qui seront commercialisés à l'automne, comme cela s'est produit avec le BMW X1.

Nom Mini 3 portes Carrosserie Berline 3 portes Moteurs Essence, diesel (à confirmer), électrique Date d'arrivée Mi-2023 Prix -

Mini Aceman

La prochaine gamme Mini comprendra des variantes électriques pour tous les modèles, mais la société prévoit également de lancer des voitures à batterie. Le premier de ces véhicules électriques "originaux" s'appellera Aceman, d'après le concept-car qui a présenté en avant-première son aménagement et certaines de ses caractéristiques de conception.

MINI Aceman, premières photos espion

Bien que le constructeur n'ait pas encore confirmé la stratégie de la gamme, nous pensons que l'Aceman pourrait être proposé comme remplaçant de la Mini 5 portes, appréciée pour son côté pratique mais moins pour son look de "mini allongée". Le crossover électrique serait une bonne solution pour offrir la commodité de la cinq portes sous une forme plus originale et plus agréable.

Nom Mini Aceman Carrosserie Crossover 5 portes Moteurs Électrique Date d'arrivée Second semestre 2023 Prix -

Mini Countryman

Par rapport à l'année dernière, on sait que la nouvelle Mini Countryman sera plus grande que sa taille actuelle, disposera de moteurs hybrides et aura également une variante 100 % électrique.

Nouvelle MINI Countryman, photos espion de la version sportive.

La plateforme est la même que celle du nouveau BMW X1, une plateforme multi-énergie qui peut accueillir une électrification légère, des hybrides rechargeables avec des moteurs et des électriques séparés. La longueur est estimée à 4,5 mètres, offrant ainsi plus d'espace de chargement et plaçant le nouveau Countryman en position de remplacer également le Clubman, qui pourrait ne plus être proposé.