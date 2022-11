Qu’est-ce qu’un mandataire automobile ?

Certains d’entre vous sont plus familiers avec le terme de courtier, que l’on rencontre notamment dans le domaine de l’immobilier ou dans celui des assurances. Le mandataire automobile est ainsi un courtier : il s’agit d’un professionnel aguerri du monde de l’automobile mais aussi des produits financiers, qui dispose d’un solide réseau et d’une parfaite connaissance du marché, et que l’on sollicite pour l’achat ou la location d’un ou plusieurs véhicules. Son travail ? Trouver aux particuliers le véhicule idéal, tout en accompagnant cette recherche d’un critère fondamental : un prix et une méthode de financement imbattables.

Le mandataire propose un service différent de celui du concessionnaire, du fait qu’il n’est affilié à aucune marque en particulier. Son objectif unique est de proposer à son client un véhicule au meilleur prix, que celui-ci soit neuf ou d’occasion. L’un de ses recours pour proposer une telle prestation consiste à s’autoriser à explorer le marché en dehors des frontières hexagonales, où les véhicules sont souvent moins chers.

VOITURE NEUVE

Payer son véhicule moins cher

Le mandataire automobile tient compte des critères du client aussi bien pour trouver le bon véhicule, que pour lui proposer une méthode de financement adaptée à son budget. Il veille au bon déroulé de la transaction de bout en bout et traite chaque dossier au cas par cas. Investi dans sa mission, il connait l’importance que revêt l’acquisition d’un véhicule pour un foyer, quel qu’en soit son usage envisagé (investissement sur un véhicule de collection, acquisition d’un utilitaire à but professionnel, voiture de tous les jours à usage domestique, véhicule principal ou secondaire, etc).

Le mandataire n’est pas simplement un intermédiaire : il veille sur son client au-delà de l’acquisition en elle-même, jusqu’à la livraison du véhicule. Cette dernière peut d’ailleurs être l’un des facteurs importants sur lesquels il intervient et optimise les choses : il peut parvenir à trouver des solutions, compte tenu des enjeux qui entourent actuellement les délais séparant l’acquisition d’un véhicule de sa réception à domicile. Une nouvelle fois, l’activation d’un réseau à l’étranger peut parfois permettre de dénicher un modèle identique de la même marque sur un autre marché et d’importer et faire immatriculer celui-ci dans de biens meilleurs délais que si l’achat était réalisé auprès d’une concession en France.

Et en parlant d’immatriculation, voici un autre point fort de la délégation de votre projet d’acquisition de véhicule auprès d'un mandataire attitré : celui-ci sera en effet en mesure de prendre en charge les formalités administratives liées à l'immatriculation de votre futur bien et d’en obtenir la Carte Grise, et ce, après une vérification minutieuse de tous les éléments requis. Pas de stress du côté de l’acquéreur : un professionnel habitué à ces formalités se charge de tout.

Une spécialisation dans les locations en LOA

Avec l’essor des méthodes d’acquisition de véhicules par le biais de LOA (location avec option d’achat), les mandataires auto ne sont désormais plus uniquement spécialisés dans l’achat de véhicules ou l’importation depuis un pays étranger. Ils recherchent au même titre qu’un courtier les meilleures offres en vigueur chez les revendeurs et les marques, et les font entrer en compétition pour proposer les meilleures conditions de financement possibles.

Experts des « petites lignes qu’on ne lit pas dans les contrats », ils savent aussi repérer ce qu’il est sans doute plus difficile à détecter pour le particulier parmi la foultitude d’offres disponibles : différences importantes dans les conditions liées à l’entretien, à l’assurance ou encore à certaines subtilités contractuelles (entretien, extension de garantie, perte financière, garantie décès...), ils savent aussi conseiller sur la durée requise pour optimiser un contrat.

Comment choisir son mandataire ?

On l’a compris, nombreux sont les avantages à faire appel à un mandataire auto. Mais comment, en revanche, bien choisir celui à qui confier votre projet ? Comme dans le cas des courtiers immobiliers, assurez-vous que votre choix se porte sur une structure bien recommandée par des usagers satisfaits.

Une rapide recherche sur internet permet de tout de suite éliminer de potentiels profils faisant éventuellement moins l’unanimité. Le volume de traitement de dossiers par un « gros » mandataire ne doit pas vous effrayer : cela ne signifie pas que vous ne disposerez pas d’un suivi personnalisé et attentionné. Au contraire, le volume d’affaires et le réseau que peut se tisser un professionnel ou un groupe spécialisé amène à penser que sa marge de manœuvre sur le financement en particulier peut être très compétitive.

Peut-être verrez-vous par ailleurs de bons commentaires, mais que vous aurez des réticences sur certains aspects précis de la gestion du projet à la lecture de ceux-ci (écoute personnelle, délai de traitement, type de véhicule recherché, éventuelle fidélisation dans le temps de clients sur plusieurs projets, optimisation des coûts, travail en France ou à l’étranger) qui vous amèneront plutôt à vous tourner vers un mandataire semblant plutôt exceller dans le ou les points qui comptent le plus pour vous. Chaque mandataire a sa spécialité.