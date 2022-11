Une nouvelle année est toujours synonyme de nouveaux anniversaires à célébrer. Dans le domaine de l'automobile aussi, il y aura beaucoup à fêter en 2023. Qu'il s'agisse des 125 ans de Renault, des 100 ans des 24 Heures du Mans ou des 20 ans de Tesla, il serait trop long d'énumérer ici tous les anniversaires en détail. C'est pourquoi nous vous présentons dans l'ordre chronologique dix véhicules pour lesquels on se dit : quoi ? déjà ??

75 ans de la Porsche 356 "N°1"

À la fin des années 1940, Ferry Porsche prend une décision lourde de conséquences : pour réaliser son rêve de longue date, le chef junior du bureau d'études Porsche lance le projet d'une voiture de sport selon ses propres idées et sous son propre nom. Le numéro de construction est également la désignation du type et devient une légende : 356.

Au début de l'été 1948, le premier prototype est prêt à rouler. Le roadster à moteur central, équipé d'un moteur à quatre cylindres à plat de 35 ch issu de la Volkswagen, obtient son homologation pour la route en juin 1948. Le roadster 356 "n°1" est la première voiture de sport à porter le nom de Porsche, l'origine de la marque.

60 ans de Mercedes 600

Tohu-bohu au salon de Francfort l'IAA 1963 : sur le stand de Mercedes, les visiteurs se pressent autour d'une grande voiture. Une très grande, même. La police doit intervenir pour éviter le pire. Mais on peut comprendre pourquoi des milliers de personnes veulent jeter un coup d'œil à la nouvelle Mercedes 600.

La berline mesure au moins 5,45 mètres de long, le maximum étant la Landaulet qui dépasse largement les six mètres. La plupart des fonctions de confort sont commandées par un système hydraulique, et sous le capot se cache un V8 de 250 ch tout nouveau. Malgré des prix astronomiques, Mercedes n'aurait pas gagné d'argent avec la 600. Jusqu'en 1981, exactement 2 677 exemplaires sont produits.

Découvrez les voitures qui vont disparaître : [Mise à jour] 10 voitures qui vont bientôt disparaitre

Les 50 ans de la Volkswagen Passat

En fait, la Passat originelle de 1973, longue de 4,20 mètres, est une Audi 80 à laquelle Giugiaro a ajouté une forme de hayon. Cela a permis d'économiser du temps et de l'argent lors du développement. Au début des années 1970, Volkswagen ne disposait pas vraiment de ces deux éléments en abondance. On s'est donc servi de la très appréciée Audi 80, lancée sur le marché en 1972.

Au début, VW avait pensé à la sobre appellation "511", car la Passat avait hérité de la malheureuse 411. Mais on préférait ne pas rappeler aux clients ce "nounours" raté. En janvier 1974, VW présenta la Passat Variant. Plus de 2,5 millions de véhicules de la première génération de Passat ont été construits, la neuvième génération devrait être présentée en 2023.

Les 50 ans de l'Opel Kadett C

Voiture familiale élégante, deuxième voiture chic avec un hayon pratique ou sportive populaire puissante avec des peintures de guerre : la famille de la Kadett C a de nombreux visages. Au total, 1,7 million de modèles seront produits de 1973 à 1979. La Kadett C à propulsion arrière fait ses débuts en août 1973 avec une carrosserie aux lignes épurées et un nouvel essieu avant à double triangulation. Les caractéristiques du design sont la calandre plate, le capot avec le pli typique de la marque et la jupe avant en forme de spoiler.

Curiosité : en fait, la nouvelle Kadett est déjà prête en 1970, mais cette construction devient la première Opel Ascona. Mais ce n'est pas grave : la Kadett C est une voiture "qui ne se conduit pas seulement bien, mais qui est aussi consciencieusement construite et proprement finie, qui est en outre facile à entretenir et à réparer et économique à l'entretien", font les louanges des essayeurs en 1973. La GT/E fait ses débuts au salon de Francfort 1975. Son moteur de 1,9 litre avec injection L-Jetronic de Bosch développe 105 ch et atteint 184 km/h pour un poids à vide de 900 kg seulement.

40 ans de Fiat Uno

Vers 1970, Fiat était encore le plus grand groupe automobile d'Europe, avec des véhicules dans presque tous les segments. Mais au début des années 1980, la marque turinoise s'était dispersée : des défauts de qualité, des grèves fréquentes et une politique de modèles irréfléchie faisaient fuir les acheteurs. Le salut vint début 1983 de la petite voiture, baptisée avec assurance "Uno" ("un" en italien), que Giugiaro avait habillée de manière soignée.

En 1985, les moteurs FIRE, construits par des robots, ont suivi. Un an plus tôt, la Uno avait déjà été élue "Voiture de l'année" en Europe, où elle a été la voiture la plus vendue pendant de nombreuses années. La production en Italie a pris fin en 1995. Au Brésil, la Fiat Uno a été construite sous le nom de "Mille" jusqu'en 2014. Plus de 8,8 millions de Uno sont sorties des chaînes de production.

40 ans de Peugeot 205

"Le sacré numéro". C'est ainsi que la Peugeot 205 est censée s'appeler en interne. Mais ce surnom est tout à fait justifié, car la 205 a assuré la pérennité du groupe PSA. Avant ses débuts en 1983, PSA s'était dispersé avec le rachat de Citroën et surtout de Simca (qui deviendra Talbot) et la gamme de modèles qui en résultait.

En 1978, le développement a commencé sous le nom de projet M24, et fin février 1983, la Peugeot 205 a été lancée sur le marché français. Dès sa sortie de l'usine, cette petite voiture joliment dessinée remporta de nombreux prix. Grâce à son look intemporel, la 205 a été construite jusqu'en 1998 et près de 5,3 millions d'exemplaires ont assuré l'avenir de Peugeot. La 206 qui lui a succédé s'est d'ailleurs vendue encore plus ...

40 ans de VW Golf II

En 1983, Volkswagen a lancé la deuxième Golf sur le marché. C'est avec elle que la "génération Golf" a appris à conduire. Et cette Golf fut elle aussi un succès mondial : jusqu'à son remplacement en 1991/92, Volkswagen a produit 6,3 millions de Golf II. On avait désormais nettement plus de place dans sa voiture. Voici ce que disait le dossier de presse de l'année 1983 : "La longueur totale a augmenté de 170 mm (3,99 m), la largeur de 55 mm (1,42 m)".

La résistance à la rouille de la Golf II est également devenue légendaire : alors que la Golf I pourrissait souvent de manière radicale, VW inondait la Série 2 de cire à tel point que la cire qui s'écoulait à l'arrière était presque devenue une marque de fabrique. À cela s'ajoutait une production automatique avec des robots industriels. La robustesse de la Golf II est toujours de mise puisqu'on continue à en croiser dans la rue.

Les 30 ans de la Ford Mondeo

C'est Tony Blair, au plus tard, qui a rendu la Ford Mondeo célèbre : son "Mondeo Man" a été identifié comme le type d'électeurs de la classe moyenne que le parti travailliste britannique devait attirer pour gagner les élections de 1997. Quatre ans plus tôt, la Mondeo avait été lancée sur le marché, remplaçant la Sierra avec sa traction avant.

Le nom "Mondeo" avait été choisi à dessein, car la gamme avait été conçue de manière globale. La Ford Contour et la Mercury Mystique étaient également disponibles sur le marché américain, pratiquement inchangées. En Europe, la première Mondeo marquait des points avec ses airbags de série à l'avant et un prix identique pour les trois variantes de carrosserie. Début avril 2022, la dernière Mondeo destinée au marché européen est sortie des chaînes de production, après quatre générations, c'est la fin.

Les 30 ans de la Mercedes Classe C

Ce qui s'appelait sobrement en interne la "série 202" n'est rien d'autre que la première Mercedes Classe C. Elle a hérité de la 190 en 1993 et n'était pas seulement plus spacieuse que cette dernière grâce aux sièges arrière enfin rabattables. Pour la première fois, on y trouvait également des finitions modernes, avec des carrosseries colorées.

La caractéristique de design controversée était et reste les grands feux arrière coupés en biais. Ils permettent cependant d'avoir un seuil de chargement bas. Au printemps 1996, un break vint pour la première fois compléter la gamme de la classe moyenne ; de plus, la W 202 proposait pour la première fois des variantes AMG montées en usine, de la C 36 à la C 55. Jusqu'au début de l'année 2001, plus de 1,8 million de véhicules de la première Classe C étaient sortis des chaînes de production.

Les 25 ans de la Smart Fortwo

Dès le début des années 1970, les développeurs de Mercedes-Benz s'étaient penchés sur la "voiture du futur" et avaient envisagé de nouvelles voies révolutionnaires qui ont finalement abouti au concept d'une automobile super compacte de deux mètres et demi de long. En 1989, Nicolas G. Hayek, l'inventeur de la montre Swatch, a déclaré qu'il voulait lancer une petite voiture urbaine sur le marché.

Pour mener à bien cette idée, Hayek s'est tourné vers Mercedes-Benz, un partenaire expérimenté. Tous deux fondèrent ensemble la Micro Compact Car AG, dont le siège se trouve à Bienne, en Suisse. Finalement, la smart city coupé a fêté sa première mondiale en 1997 au Salon international de l'automobile de Francfort. La production et la vente ont démarré en 1998, la voiture s'est ensuite appelée smart Fortwo. 25 ans plus tard, la moitié de smart appartient au groupe Geely, l'avenir est au SUV électrique smart #1.