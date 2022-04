Les Mercedes EQ, et notamment l'EQC, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'ont pas été les premières voitures électriques ou électrifiées du constructeur de Stuttgart. Avant eux, plusieurs berlines étaient en avance sur leur temps avec des systèmes hybrides et entièrement électriques innovants.

Tout d'abord, la Mercedes 190 Elektro, qui a fait ses débuts au salon de Hanovre en mai 1990 avec des solutions jamais vues à l'époque et un groupe motopropulseur totalement innovant, comprenant des batteries au chlorure de sodium et au nickel très avancées (pour l'époque). Voyons cela en détail.

L'idée

Nous sommes à la fin des années 1980, près de Sindelfingen, la méga-usine qui a toujours produit une grande partie de la gamme Mercedes-Benz, mais qui, au fond, est bien plus qu'une simple usine de production. Ici, en effet, tous les tests sur les prototypes sont effectués avant les tests ultérieurs sur les routes ouvertes au public.

C'est précisément dans ces hangars que circulent depuis quelques mois d'étranges voitures, apparemment basées sur la 190E standard, mais légèrement plus hautes et portant d'étranges autocollants. Il s'agit des Mercedes 190 Elektro, les premières voitures électriques du constructeur à l'étoile.

L'idée de base de ces voitures innovantes est simple : un moteur de la bonne puissance, un pack de batteries capable de couvrir un bon nombre de kilomètres et un poids aussi proche que possible de celui des versions correspondantes à motorisation conventionnelle.

Essais sur l'île

Quelques mois après avoir passé les tests dans le parc privé de Mercedes-Benz, les dix prototypes commencent des essais intensifs sur route, la société n'étant toujours pas claire sur l'avenir et la production en série du modèle.

La piste d'essai choisie est assez inhabituelle. Avec l'aide et le financement du gouvernement allemand, les dix prototypes sont transportés sur l'île de Rugen, dans la mer Baltique. Ils y trouvent un itinéraire intensif composé d'autoroutes vallonnées et montagneuses entièrement vertes. Les stations de recharge reçoivent l'électricité de panneaux solaires répartis sur toute l'île afin de créer une infrastructure de mobilité 100 % autonome.

L'idée de procéder à des essais de cette manière est venue de Mercedes-Benz. Le constructeur estime qu'une voiture électrique ne peut être écologique que si toute son infrastructure l'est aussi.

L'héritage

Au total, les dix prototypes ont été utilisés sans interruption pendant six ans, au terme desquels la voiture ayant parcouru le plus de kilomètres a marqué la barre des 100 000 km au compteur (beaucoup pour les normes de l'époque). Au cours de cette période, les ingénieurs de l'entreprise ont accumulé des données précieuses pour la production future de véhicules électriques, dont certaines sont encore applicables aujourd'hui et utiles pour le développement de la gamme EQ actuelle.

Fait amusant : la voiture ayant accumulé le plus de kilomètres, et l'une des rares qui subsistent encore aujourd'hui, a été prêtée à un chauffeur de taxi allemand pendant un an dans le but d'obtenir des données d'utilisation réelles, même en cas d'usage urbain intensif.

La technologie

Pour entrer dans les détails du groupe motopropulseur, comme nous l'avons déjà dit, les dix prototypes de la 190 Elektro étaient équipés d'un moteur électrique de 16 kW (22 ch), avec une puissance de pointe de 32 kW (44 ch), soit à peu près la même puissance qu'une petite voiture à moteur thermique de l'époque, mais avec des performances très différentes.

La voiture électrique de la Star était capable d'atteindre une vitesse de pointe de 190 km/h et de couvrir une distance estimée à 250 km grâce à des batteries innovantes au sodium-nickel-chlorure d'une capacité inconnue aujourd'hui.