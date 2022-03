La Mercedes Classe A est un classique parmi les modèles compacts à cinq portes et, surtout avec un moteur diesel, elle reste le meilleur choix pour ceux qui veulent le luxe de l'étoile combiné à des dimensions compactes, une faible consommation de carburant et une excellente autonomie.

Ceux qui ne veulent pas suivre à tout prix la tendance des SUV et des crossovers peuvent opter pour la Classe A, qui proposait il y a un peu plus d'un an le nouveau moteur 2,0 litres turbodiesel à la place du précédent 1,5 litre. Pour notre test de consommation réelle, nous avons choisi la version d'entrée de gamme de ce moteur diesel, la Mercedes A 180 d de 116 ch, qui est équipée d'une transmission automatique à double embrayage 8G-DCT.

La voiture allemande a atteint une excellente consommation moyenne de 3,85 l/100 km (25,97 km/l) lors du test de 360 km, ce qui équivaut à une dépense de 26,94 € au prix actuel du diesel.

Une place de choix

Avec ce résultat, la Classe A équipée du moteur diesel de 116 ch se retrouve donc en tête du classement des consommations réelles, mais toujours légèrement derrière la surprenante Mercedes GLA 200 d 4Matic (3,40 l/100 km - 29,4 km/l) et la précédente Mercedes A 180 d automatique (diesel 1.5 litre) testée en 2018 qui reste la reine des diesels avec ses 3,00 l/100 km (33,3 km/l).

La Fiat Tipo SW 1.6 Multijet 120 ch DCT (3,95 l/100 km - 25,3 km/l) consomme à peine plus que la Classe A. La Kia ProCeed GT Line 1.6 CRDi 136 ch se situe plus loin avec 4,20 l/100 km (23,8 km/l) et la Ford Focus ST-Line Wagon 2.0 EcoBlue 150 ch ferme la marche avec ses 4,55 l/100 km (21,9 km/l).

Un diesel silencieux

La voiture d'essai est une Mercedes A 180 d, qui est déjà équipée de série de phares à LED, de sièges confort, de la climatisation automatique bizone et d'un volant sport. L'ajout du double écran de 10,25 pouces dans le tableau de bord, le pack Night avec les jantes de 18 pouces et les vitres teintées portent le prix catalogue à un peu moins de 40 000 €.

Avec ce moteur, la Classe A est toujours un plaisir à conduire : elle est aussi basse que ce que l'on peut attendre d'une compacte classique, avec une sensation de sportivité et juste ce qu'il faut d'espace, notamment au niveau des bagages. La puissance du moteur n'est pas exubérante, mais associée à la boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports, elle est tout à fait agréable dans toutes les situations de conduite - seuls ceux qui recherchent beaucoup de performance pourraient être un peu déçus.

Conformément à la tradition Mercedes, l'ergonomie des commandes et du siège du conducteur est bonne, tout comme la convivialité du système d'infodivertissement MBUX.

Bonne autonomie

La bonne efficacité de ce moteur turbodiesel se confirme également dans les situations de conduite les plus courantes, tant en ville que sur autoroute, en restant juste au-dessus de 5 l/100 km même dans les parcours les plus difficiles.

Le réservoir de diesel de 43 litres vous permet de parcourir de nombreux kilomètres avec un seul plein, dépassant facilement les 800 km.

Les consommations

Urbain : 5,7 l/100 km (17,5 km/l)

752 km d'autonomie

: 5,7 l/100 km (17,5 km/l) 752 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 5,5 l/100 km (18,1 km/l)

778 km d'autonomie

: 5,5 l/100 km (18,1 km/l) 778 km d'autonomie Autoroute : 5,3 l/100 km (18,8 km/l)

808 km d'autonomie

: 5,3 l/100 km (18,8 km/l) 808 km d'autonomie Ecoconduite : 3,0 l/100 km (33,3 km/l)

1.431 km d'autonomie

: 3,0 l/100 km (33,3 km/l) 1.431 km d'autonomie Consommation maximale : 27,9 l/100 km (3,6 km/l)

154 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Homologation Poids à vide Emission CO2

(WLTP) Mercedes A 180 d Progressive Line Diesel 85 kW Euro 6d-ISC-FCM 1.415 kg 133 g/km

Données

Modèle : Mercedes A 180 d Progressive Line

Prix de base : 34 299 €

Date de l'essai : 28/02/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 16°/Ensoleillé, 7°

Prix du carburant : 1,944 euro/l (Diesel)

Nombre de kilomètres parcourus : 960 km

Kilométrage au début de l'essai : 360 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 76 km/h

Pneumatiques : Pirelli Winter SottoZero 3 - 225/45 R18 95V MO XL M+S (Label UE: D, B, 69 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 3,85 l/100 km (25,97 km/l)

Ordinateur de bord : 3,9 l/100 km

À la pompe : 3,8 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 26,94 €

Dépense mensuelle : 59,88 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 267 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1117 km