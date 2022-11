smart s'est développé et, après avoir conquis le segment des citadines à deux places avec la fortwo, elle propose aujourd'hui son premier SUV électrique baptisé smart #1.

Née de la joint-venture entre l'allemand Mercedes-Benz et le chinois Geely, la "nouvelle smart" représente le développement de la marque pour offrir une gamme complète de voitures électriques, ciblant un nouveau public et se positionnant sur un segment de marché sans précédent.

Mais quel est exactement le nouveau positionnement de smart ? À quel public s'adresse le SUV électrique smart ? Quelle est sa concurrence sur le marché français également, avec un prix de base de 39 990 euros ? Découvrons-ça ensemble.

Style élégant et espace de détente

La première chose à noter est que la smart #1 se distingue dans le paysage des SUV et crossovers électriques grâce à un certain nombre de caractéristiques uniques. Tout d'abord, il y a un style moderne et original qui, développé par une équipe européenne et chinoise sous la direction de Gorden Wagener, vise à "positionner smart comme une marque de design de premier plan".

La forme et les proportions de la smart #1, ainsi que ses équipements et mesures extérieurs et intérieurs, sont en effet conçus pour séduire les clients qui recherchent une voiture électrique compacte et habitable, à l'aise en ville comme à l'extérieur. La longueur de 4,27 mètres est particulièrement intéressante, car développée grâce à une plate-forme électrique native, les dimensions extérieures du segment B offrent un "salon lumineux, spacieux et modulaire" à l'intérieur qui permet à cinq personnes de voyager confortablement.

Pour smart la #1 ne s'intéresse pas aux concurrents directs ou indirects, mais a pour principal défi de "rendre la mobilité électrique totale de plus en plus accessible et de garantir une expérience utilisateur et une conservation de la valeur dans le temps qui respectent l'investissement qu'un client intelligent décide de faire". Cela dit, il convient de dresser une courte liste des principaux concurrents de smart sur le marché des voitures électriques.

La smart#1 et ses concurrents : classement par longueur

Modèles Longueur Citroen e-C4 4,36 m Cupra Born 4,32 m Peugeot e-2008 4,30 m MG4 4,28 m smart #1 4,27 m Volkswagen ID.3 4,26 m Renault Megane E-Tech Electric 4,21 m Hyunda Kona Electric 4,20 m Opel Mokka-e 4,15 m DS 3 E-Tense 4,11 m Jeep Avenger 4,08 m

D'après le tableau ci-dessus, il est facile de constater que la smart #1 se situe au milieu du classement en termes de longueur, avec ses 4,27 mètres à cheval entre le segment B et le segment C plus compact, mais avec un rapport favorable entre les dimensions extérieures et l'habitabilité intérieure.

Pour ceux qui recherchent la puissance et la flexibilité de charge

Il ne faut pas non plus sous-estimer le côté technique plus exquis de la smart #1, un SUV à batterie qui met particulièrement l'accent sur la puissance, dès la version d'entrée à propulsion arrière qui développe 272 ch. Aucun concurrent ne fait aussi bien dans ce segment particulier des VE et la smart #1 Brabus de 428 ch à transmission intégrale atteint des niveaux de sportivité inconnus chez la concurrence. Il suffit de mentionner les 3,9 secondes pour l'exercice du 0 à 100 km/h.

Autre particularité, le smart #1 est capable de recharger la batterie en courant continu à plus de 150 kW (de 10% à 80% en moins de 30 minutes) et en courant alternatif jusqu'à 22 kW (de 10% à 80% en moins de 3 heures) afin de profiter pleinement des wallbox les plus répandues.

La smart#1 et ses concurrents : classement par puissance

Modèles Puissance maximale smart #1 428 ch Cupra Born 231 ch Renault Megane E-Tech Electric 218 ch Hyunda Kona Electric 204 ch MG4 204 ch Volkswagen ID.3 204 ch Jeep Avenger 156 ch DS 3 E-Tense 155 ch Citroen e-C4 136 ch Opel Mokka-e 136 ch Peugeot e-2008 136 ch

Cela ne signifie pas pour autant que la smart #1 s'adresse uniquement aux clients en quête de vitesse et d'accélération. La première smart alimentée par batterie a bien plus à offrir, à savoir "une expérience de mobilité sans souci". L'objectif déclaré de la nouvelle smart est de séduire les professionnels urbains, les jeunes familles et les avant-gardistes toujours ouverts à la nouveauté, car la smart #1 "est une déclaration, le choix intelligent de ceux qui veulent interpréter l'esprit de la mobilité d'aujourd'hui".

Personnalisable et hyperconnectée pour une liberté maximale

Particulièrement évolué, son écosystème numérique a été créé pour cette évolution de la marque smart qui, à partir de la smart #1, offre une architecture informatique garantissant des mises à jour dynamiques à distance (Over-the-Air) pour plus de 70% des unités de contrôle.

Un autre aspect essentiel pour smart est la personnalisation, c'est-à-dire la capacité de la voiture à refléter les goûts, les choix et les humeurs de son propriétaire, du moment de l'achat au moment de l'utilisation. C'est pourquoi une interface utilisateur personnalisable avec un avatar dédié et des commandes vocales, basée sur l'intelligence artificielle et connectée au cloud, est prévue sur les smart #1. Tout cela est concentré dans le combiné d'instruments numériques et le système d'infodivertissement développés par ECARX pour smart dans le but d'intégrer de manière transparente le matériel et le logiciel.

L'idée même d'un véhicule hyperconnecté se reflète dans la capacité de smart #1 à offrir autant de technologie avec une interface qui simplifie, libère et "rend l'interaction humaine, chaleureuse et amusante". Un exemple de cette volonté d'offrir vient de la clé de tous les smart #1, qui est numérique, dématérialisée et partageable via l'application "hello smart" sur le téléphone. Mais le mot d'ordre en matière de smart est la liberté et chaque client peut donc choisir d'avoir, en plus de la clé numérique, une clé physique avec l'option d'une télécommande à garder dans sa poche.

L'acheter en ligne

La commande et l'achat de produits intelligents font également partie de ces nouveaux modèles de vente conçus pour un public évolué et "intelligent". Voyons comment cela fonctionne. Le mode en ligne avec une précommande de 500 euros, entièrement remboursable (voici la page de précommande), vous obtenez un bon pour choisir votre voiture, en choisissant entre les versions Pro+, Premium et Brabus et en utilisant le configurateur sur le site officiel.

En pratique, le client peut tout faire en ligne, de la réservation à l'achat, de l'abonnement à la location, en s'appuyant sur les services financiers d'ALD et les transactions de paiement traitées par la Deutsche Bank.

Après la Chine, où la smart #1 est déjà en vente, l'Allemagne sera le premier pays européen à convertir les précommandes en commandes réelles, à partir de janvier 2023. Les autres marchés européens suivront au cours du premier semestre de l'année.

Achetez-le auprès d'un agent du réseau Smart

Smart est également la première marque à être passée d'un modèle de distribution traditionnel à un véritable modèle omnicanal qui permet au client de choisir comment l'acheter. En plus de l'achat en ligne avec livraison à l'agent choisi, le client peut compter sur l'assistance d'un agent du réseau intelligent, avec la possibilité de passer d'un mode à l'autre autant de fois qu'il le souhaite, en choisissant comment et quand être assisté.

Lucio Tropea, PDG de smart Italie, décrit ainsi le nouveau système de vente : "qui, comme toujours, place le "smartista" au centre d'une offre transparente, complète et assortie de délais de livraison certains".

"En ligne, partiellement ou totalement assistés par l'expérience de notre réseau d'agents sur le territoire, nous avons voulu inaugurer cette nouvelle ère en introduisant une logique contemporaine, permise par la meilleure technologie de gestion du processus de vente. Dans le même temps, l'expertise de nos agents, soutenue par une culture profondément ancrée de service haut de gamme, typiquement intelligente, est prête à accompagner les clients tout au long du processus d'achat, de la commande à la livraison."

Plus de 400 km d'autonomie

Comme nous l'avons mentionné, la smart #1 n'est pas seulement conçue pour un usage urbain ou métropolitain, mais elle convient également à ceux qui utilisent l'autoroute ou qui veulent la conduire le week-end en dehors de la ville. Avec un réservoir plein de la batterie de 66 kWh (nominal), qui est le même pour toutes les versions, l'autonomie homologuée dans le cycle WLTP se situe entre 400 et 440 km.

La smart#1 et ses concurrentes : classement par gamme (WLTP)

Modèle Autonomie maximale Capacité maximale batterie (nominale) Cupra Born 552 km 77 kWh Volkswagen ID.3 552 km 77 kWh Hyunda Kona Electric 484 km 64 kWh Renault Megane E-Tech Electric 470 km 60 kWh MG4 450 km (64 kWh) smart #1 440 km (66 kWh) DS 3 E-Tense 404 km (50 kWh) Jeep Avenger 400 km 51 kWh Citroen e-C4 357 km (50 kWh) Peugeot e-2008 345 km (50 kWh) Opel Mokka-e 339 km (50 kWh)

Une gamme en ligne avec les principaux concurrents et qui, même en utilisation réelle sur route, promet de satisfaire les besoins les plus courants pour les déplacements quotidiens et au-delà.

À partir de 39 990 euros (moins la prime d'État)

Le prix de 39 990 euros de la smart #1 en finition Pro+, le modèle d'entrée de gamme, se situe dans la moyenne des autres SUV électriques disponibles sur le marché, et son équipement est déjà assez riche. L'équipement de série comprend des phares à LED, des jantes de 19 pouces, des poignées rétractables électriques, un toit ouvrant panoramique, ainsi qu'une caméra à 360 degrés avec capteurs de stationnement, une climatisation bi-zone, des sièges avant chauffants et une recharge de 150 kW en courant continu (7,4 kW en courant alternatif, 22 kW en option).

La smart#1 et ses concurrentes : classement par prix

Modèles Prix de base MG4 28.990 euros Volkswagen ID.3 46.100 euros Opel Mokka-e 38.800 euros Jeep Avenger 39.500 euro environ Hyunda Kona Electric 35.900 euros Renault Megane E-Tech Electric 37.200 euros Citroen e-C4 37.750 euros smart #1 39.990 euros Cupra Born 44.500 euros Peugeot e-2008 38.520 euros DS 3 E-Tense 41.700 euros

Avec ce prix de catalogue, la smart #1 Pro+ se situe dans la limite fixée pour bénéficier des primes d'État allant jusqu'à 6000 €.

Service et garantie

Pour le service sur la #1, le client peut compter sur le réseau de service intelligent exploité par Mercedes-Benz, qui se charge également de la logistique des pièces détachées.

En termes de garantie, la smart #1 se distingue avec une garantie de 8 ans sur le groupe motopropulseur et les composants haute tension, une garantie totale de 3 ans et 3 ans d'entretien régulier et extraordinaire toujours inclus (y compris les consommables. Le service est prévu tous les 2 ans.