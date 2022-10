L'annonce de l'arrêt de la Ford Fiesta a surpris beaucoup de monde. Ce modèle existe depuis plusieurs décennies et il était inimaginable qu'un jour Ford décide de la retirer de ses chaînes de production. Et pourtant, le constructeur américain a bel et bien tiré un trait sur sa citadine.

La Fiesta est loin d'être un cas isolé. C'est pourquoi, nous avons réalisé ce diaporama afin de vous lister quelques modèles que vous ne verrez certainement plus dans le futur. Ils vont être abandonnés pour des raisons diverses et variées, le passage au tout-électrique en est une.

1. Audi R8

L'Audi R8 thermique vit ses derniers instants. La supercar aux quatre anneaux est sur le point de s'en aller, et il est certain qu'elle ne sera pas remplacée par un modèle à essence. D'ailleurs, Audi a présenté un peu plus tôt l'ultime version de son R8. Baptisée GT RWD, cette version limitée fait ses adieux au moteur V10. Tout porte à croire que la sportive cédera sa place à une supercar électrique qui pourrait avoir un nom différent.

2. Ford Fiesta

On commence par la Ford Fiesta qui ne sera produite jusqu'en juin 2022. Après 47 ans de bons et loyaux services, sept générations et pas moins de 16 millions de voitures vendues, la citadine doit s'en aller pour faire de la place aux modèles électriques. À noter aussi que le segment B chute d'année en année et la Fiesta ne rencontre plus le même succès qu'auparavant. Le Ford Puma semble plaire davantage.

3. Ford Focus

La grande sœur à la Fiesta pourrait elle aussi s'en aller. Dans une interview accordée à Automotive News, le directeur de la division européenne de Ford a déclaré que la Focus pourrait ne plus être assemblée dès 2025, et qu'elle n'avait pour le moment aucune remplaçante directe. Pour votre information, les ventes de la Ford Focus ont chuté en 2021 de 41 % par rapport à 2020.

4. Hyundai Ioniq

La Hyundai Ioniq n'est plus assemblée dans l’usine d’Ulsan, en Corée, depuis le mois de juillet dernier. C'est le premier véhicule à proposer différentes motorisations : hybride, hybride rechargeable et 100% électrique. La disparition de la version électrique laisse le terrain aux Ioniq 5 et Ioniq 6 qui s'installent peu à peu dans le paysage automobile. Sans oublier le Nexo et le Kona électrique.

5. Kia Stinger

D'après le journal coréen Auto Times, la Kia Stinger va prendre sa retraite. Le dernier modèle à quitter les chaînes de montage sera assemblé en avril 2023. La raison est simple, la Kia Stinger ne séduit pas les clients, elle ne s'est vendue qu'à 1499 unités entre janvier et septembre 2022 en Corée. Aux USA, 6643 Kia Stinger ont été immatriculés depuis son lancement.

6 et 7. Mercedes-Benz Classe C/E Coupé/Cabriolet

Mercedes-Benz a une nouvelle stratégie que nous vous avons présentée en détail sur Motor1.com. Elle consiste à réduire le nombre de modèles et de se concentrer davantage sur des modèles à forte valeur ajoutée. La Mercedes-Benz Classe A est sur la sellette, mais elle n'est pas la seule, puisque Mercedes-Benz a fait le choix d'abandonner les Classe C et Classe E dans les versions coupé et cabriolet. En fait, elles seront remplacées par un seul et même modèle, la Mercedes-Benz CLE qui est actuellement en cours de développement.

8. Renault Twingo

Bientôt, il ne faudra bientôt plus compter sur la Twingo, puisque Renault ne lui assurera pas de descendance, comme l'a indiqué Luca de Meo, le directeur du groupe Renault. Le constructeur français va carrément abandonner le segment A, car "ça devient très difficile de rentabiliser un modèle thermique de 3,60 mètres de long". La Renault Twingo tirera sa révérence d'ici deux à trois ans. Ses résultats sont pourtant loin d'être mauvais, elle s'est écoulée à environ 43 000 unités l'an dernier.

9. Renault Zoé

La Zoé est la première électrique de Renault. Elle a été lancée pour la première fois en 2012, et d'après Fabrice Cambolive, le directeur des opérations de la marque, elle ne sera pas renouvelée. Renault aurait choisi de la remplacer par deux modèles électriques attendus en 2024-2025. Il s'agit des Renault 4 et R5 électriques.

10. Volkswagen Passat

La Volkswagen Passat n'est pas aussi iconique que la Golf, mais elle fait tout de même partie de l'histoire de la firme de Wolfsburg depuis 1973. Hélas, Volkswagen a décidé de stopper la production de sa berline. Il n'est par ailleurs plus possible de la commander. Elle continuera en revanche d'exister dans sa forme break qui enregistre de bons résultats par rapport à la berline. Le vide laissé sera comblé par l'Arteon, ainsi que par un tout nouveau modèle électrique, l'Aero B (nom non définitif).