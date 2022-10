Le rideau tombe sur la Ford GT. La supercar américaine emblématique s'apprête à faire ses adieux aux passionnés avec une dernière édition spéciale de collection.

La LM rend hommage, par son nom et son esprit, aux voitures victorieuses des 24 Heures du Mans en 1966 et 2016 et ne sera produite qu'en 20 exemplaires. Tous évidemment propulsés par le puissant V6 3,5 Ecoboost de 667 ch.

Préparation esthétique

La carrosserie en fibre de carbone de la Ford GT LM Edition est peinte dans la couleur exclusive Liquid Silver, qui est associée à des détails rouges ou bleus (selon le goût du client) rappelant la livrée de la voiture victorieuse numéro 68 de l'édition 2016.

Le splitter, les jupes, le diffuseur et les supports de rétroviseurs en matériaux ultralégers ajoutent encore au caractère unique de la Ford, tandis que les jantes en carbone de 20 pouces sont disponibles avec des accents rouges ou bleus pour une parfaite harmonie des couleurs avec les autres éléments de la carrosserie. S'y ajoutent des écrous de roue en titane et le système de freinage Brembo avec des étriers noirs, ainsi qu'un échappement dédié, imprimé en 3D.

Un bout de moteur dans chaque voiture

L'intérieur de la Ford GT LM comporte des sièges en Alcantara qui reprennent la couleur des détails extérieurs. La fibre de carbone est très présente sur le tableau de bord, la console centrale et les piliers, tandis que le cuir brun recouvre une partie du tableau de bord.

Mais le plus incroyable de la GT LM, c'est le badge monté sur le côté passager. Pour fabriquer chaque plaque métallique, Ford a récupéré le moteur d'origine de la voiture de course GT numéro 69 qui a terminé troisième aux 24 heures du Mans 2016. Puis le constructeur a coulé les composants et a fabriqué l'alliage métallique à partir duquel les badges sont imprimés en 3D.

La société n'a pas fixé de prix de catalogue, mais on peut imaginer que les propriétaires potentiels devront débourser au moins un million de dollars, soit à peut près autant en euros. C'est à ce chiffre, en effet, que se vendent en moyenne les éditions limitées de la Ford GT.