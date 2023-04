La Formule 1 est un sport mécanique considéré comme la discipline reine du sport automobile. Érigée en vitrine technologique de l'industrie automobile, sa popularité n'a fait que croître au fil des années. De ce fait, les courses de F1 figurent aujourd'hui parmi les évènements sportifs les plus médiatisés au monde.

Des monstres de technologie et de puissance

Depuis ses débuts effectifs en 1950, la Formule 1 progresse sans cesse. Au fil des années, elle a pris une dimension mondiale. De nos jours, la F1 est un évènement sportif très populaire et médiatisé. Tout comme pour les autres grands évènements comme la Coupe du monde, la Ligue des Champions et les jeux olympiques, il est possible de parier sur la F1. Avant de Parier sur Pokerstars, vous n'avez qu'à établir et à affiner vos pronostics pour prédire l'issue d'un grand prix pour tenter de gagner de l'argent.

Les courses ne se disputent pas uniquement sur les circuits, mais aussi et surtout, dans les usines : le challenge technologique est particulièrement haletant. Même si quelques écuries sortent toujours du lot sur une saison, les résultats restent indécis. Au niveau de la conception, les ingénieurs cumulent des heures de travail pour développer une voiture performante. Cela porte sur la motorisation qui comprend un moteur thermique et deux moteurs électriques pour la récupération et la restitution d'énergie. Par ailleurs, les voitures sont allégées et l'aérodynamisme optimisé pour trouver toujours plus de vitesse. Récemment, les monoplaces à effet de sol ont aussi effectué leur retour.

L'importance toujours grandissante des stratégies

Le temps où les pilotes devaient se débrouiller seuls dans leurs monoplaces lors d'une course est révolu. En effet, les enjeux en termes de prestige et de finances contraignent les écuries à échafauder diverses stratégies pour la gagne. Cela se passe à tous les étages. Par exemple, pendant les qualifications, un pilote donne parfois l'aspiration à son coéquipier pour réaliser le meilleur tour possible et occuper la pole position sur des circuits comme Monza.

En course, les stratégies revêtent une importance encore plus grande. D'abord, quand un dépassement s'avère difficile ou impossible, les têtes pensantes d'une équipe mettent en place un undercut ou un overcut. Pour gagner du temps sur son adversaire, un pilote raccourcit ou rallonge son relai. Dans ce cas, la rapidité de l'arrêt au stand est primordiale. En bref, pour remporter une épreuve, tout doit donc être parfait.

Des écuries mythiques et des pilotes légendaires

Depuis sa création, la Formule 1 a enregistré de grands champions, tant chez les constructeurs que chez les pilotes. La Scuderia Ferrari vient forcément en tête dès qu'il est question de F1. Présente depuis son lancement en 1950, l'écurie italienne a dominé le championnat à diverses périodes avec des pilotes comme Alberto Ascari et Michael Schumacher. D'autres écuries comme Mercedes, Williams et McLaren ont écrit l'histoire de ce sport.

Au niveau des pilotes, de grands noms sont entrés au panthéon des champions du monde. En tête de liste figure Juan Manuel Fangio, considéré comme le premier grand champion de la discipline. En revanche, Michael Schumacher et Lewis Hamilton possèdent à ce jour les meilleurs palmarès avec sept titres de champion du monde. D'autres pilotes comme Ayrton Senna ont inscrit leur nom dans la légende de la F1.