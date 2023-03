Ford se relance dans la course automobile l'année prochaine avec la Mustang. En début de semaine, nous avons eu un premier aperçu de la nouvelle GT3. Alors que Ford l'a conçue pour la piste de course, un tweet suggestif du PDG de l'entreprise, Jim Farley, laisse entendre que l'Ovale bleu pourrait un jour construire une version de route.

Mardi soir, Farley a retweeté une vidéo de la Mustang GT3 testée à Sebring, en postant la légende suivante : "Devrions-nous faire une version de route ?" La seule réponse évidente à cette question est oui. Motor1.com a contacté Ford pour savoir s'il avait effectivement l'intention de développer une GT3 homologuée pour la route, et l'entreprise a répondu qu'elle n'avait rien à ajouter au-delà du seul tweet de Farley.

La Mustang GT3 est l'une des six variantes de course de la Mustang annoncées par Ford en septembre dernier. Nous ne connaissons pas encore tous les détails, car nous attendons toujours la présentation complète et officielle. Ford a fait appel à un collaborateur de longue date, Multimatic, pour développer le véhicule, et nous ne savons donc pas ce qui se cache sous la peau agressive de la GT3. Nous nous attendons à ce que Ford installe une version optimisée de son V8 de 5,0 litres, plus puissant que la Mustang de route.

La Ford GT3 dévoilée cette semaine présente une carrosserie très agressive. Le capot est doté d'énormes extracteurs de chaleur et les larges ailes avant sont remplies de bouches d'aération. À l'avant, un large pare-chocs inférieur permet d'alimenter en air tous les composants mécaniques, tandis qu'un grand diffuseur arrière canalise l'air vers l'arrière, qui est dépourvu de tuyaux d'échappement. La GT3 est équipée d'embouts d'échappement à sortie latérale.

Galerie: Essais de la Ford Mustang GT3 à Sebring

4 Photos

La voiture est dotée d'un énorme aileron arrière et des feux arrière tri-barre emblématiques du modèle. Ford n'a pas fourni de photos de l'intérieur du bolide, mais nous pouvons voir de l'extérieur qu'il est équipé d'un arceau de sécurité et d'un habitacle dépouillé. Nous ne nous attendions pas à ce qu'elle soit équipée de sièges chauffants et d'un système audio haut de gamme, mais une version de route pourrait l'être.

La Ford Mustang est sur le point d'entrer dans sa septième génération avec l'introduction du modèle 2024.