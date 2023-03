Alors que Ford a récemment levé le voile sur son premier SUV électrique compact, qui a repris l'appellation Explorer, le constructeur américain prépare un deuxième modèle. Suite à un accord signé avec Volkswagen, il aura la base MEB de l'ID.4 et sera, selon les dires de Ford, un crossover sportif.

Ce véhicule, prévu pour 2024, aura une appellation spécifique et selon le journal britannique The Sun, Ford devrait réutiliser un célèbre nom de son passé : Capri. Pour rappel, la Capri était un coupé apparu en 1969 et proposé jusqu’en 1986, très différent du modèle à venir. Ce n’est pas la première fois que la marque mettrait à profit l’image de ses noms les plus prestigieux. Le constructeur américain propose actuellement un gros SUV électrique dont le badge et le design évoquent ceux de la Mustang, le coupé sportif mythique de Ford.

Amko Leenarts, le patron du design de Ford en Europe, a expliqué auprès d’Autocar que le public aimait les noms emblématiques et que pour lui, il n’est pas gênant de les utiliser pour un véhicule très différent, même s’il y a toujours un lien dans l’esprit. Pourtant, cette stratégie agace les puristes car les noms de machines légendaires se retrouvent complètement détournés et perdent leur âme.

La Capri 2.0

Toujours selon The Sun, la nouvelle Capri serait vendue à 40'000 livres sterling (soit un peu plus de 45'000 € au taux de change actuel). On parle de 300 ch, d'une pure propulsion et d'un design avec quatre optiques à l'avant pour évoquer ceux de l'ancienne Capri. "À l’intérieur, il y aura un écran tactile de 15 pouces, des sièges massant et un système de rechargement sans fil du smartphone", peut-on lire dans le journal.

Si les informations du Sun se confirment, le SUV Capri pourrait se positionner comme un modèle compact plus abordable que l’imposant Mustang Mach-E, et au même niveau que l’Explorer.