Une révolution vient de commencer chez Ford. Après avoir déjà dit au revoir à la Mondeo, au Galaxy et au S-Max, en 2023, l'ovale bleu fera ses adieux à la Fiesta, tandis qu'en 2025, ce sera au tour de la Focus.

La gamme de véhicules thermiques de Ford se vide petit à petit pour l’arrivée prochaine d’une nouvelle famille de SUV électriques. Il semblerait donc que le moment soit venu pour Ford de prendre le virage du 100 % électrique.

En plus du Puma électrique d'ores et déjà annoncé, le constructeur américain serait sur la piste d’un crossover de taille moyenne prévu pour 2023.

L'ADN de Volkswagen

En l'espace de quelques heures, des responsables de Ford ont publié deux teasers différents du même modèle. Plus précisément, une photo dévoilant la silhouette noire de la voiture a été publiée sur le compte LinkedIn de Peter Zillig, le directeur du marketing de Ford Europe.

Une autre image a été publiée sur Twitter par Martin Sander, le directeur général de Ford Model e Europe.

Le teaser du nouveau crossover 100 % électrique de Ford.

Les détails concernant ce petit SUV sont encore inconnus, mais nous savons d'ores et déjà qu'il sera plus grand que le Puma et qu'il sera basé sur la plateforme MEB, développée par le groupe Volkswagen.

À en juger par les photos, le modèle aura un look carré et plus "aventureux" que l'ID.4 dont il est censé être dérivé, avec des phares à LED et des inserts gris pour simuler les protections métalliques des vrais tout-terrains.

Ce n'est que le début

Selon les certaines rumeurs, cette nouvelle Ford devrait avoir une autonomie d'environ 500 km. L'offensive de Ford sur les SUV et crossovers électriques ne va pas s'arrêter à ce modèle (dont le nom reste encore un mystère).

Il semblerait qu’un crossover sportif, plus petit que le Mustang Mach-E, sera dévoilé d'ici 2024 et qu'il pourrait être apparenté au Volkswagen ID.5, puisque là encore ils partageraient la même plateforme.

Neuf modèles électriques Ford arriveront d'ici 2024.

En outre, Ford devrait renouveler le Mach-E, avec un style actualisé et des moteurs encore plus efficaces.