Ford est sur le point d'abandonner le segment des petites voitures en Europe, les Fiesta et Focus arrivent donc en fin de vie. À l'avenir, l'ovale bleu vendra des SUV, des crossovers et des pick-ups sur le Vieux Continent, tandis que le projet de devenir entièrement électrique d'ici la fin de la décennie est toujours en cours.

Dans cette optique, Ford Europe a déclaré qu'elle allait utiliser son ADN américain pour séduire les acheteurs européens.

"Nos futurs modèles seront plus américains, et à partir de 2030, ils seront tous électriques", a déclaré le chef du marketing de Ford en Allemagne, Christian Weingaertner, lors d'un événement de presse sur Automobilwoche, rapporté par Automotive News Europe.

Ford présente également un nouveau slogan dans le cadre de sa refonte marketing. Le nouveau slogan est "Adventurous Spirit", qui, selon l'entreprise, représente les valeurs américaines de "liberté, plein air et aventure".

La Mustang sera commercialisée avec le slogan "Wild Performance", tandis que le Puma sera présenté comme "Urban Escape". L'Explorer sera "l'aventure active" et le Ranger sera le modèle "Ultimate Outdoor" de Ford.

La gamme de Ford s'enrichira de deux modèles électriques d'ici 2024, en plus de la future Puma électrique. Les autres VE sont initialement classés comme un "Crossover de taille moyenne" et un "Crossover sportif". Le premier est censé être assemblé sur le site de Ford Europe à Cologne, en Allemagne, et promet une autonomie de 500 km sur une seule charge. La seconde est encore un mystère à ce stade.

Comme indiqué, Ford Europe ne vendra des voitures électriques qu'à partir de 2030. Le constructeur américain ne vendra des hybrides rechargeables et des VE qu'à partir de 2026, ce qui conduira ensuite à l'élimination complète des moteurs à combustion interne d'ici la fin de la décennie. Eh oui, les temps changent.