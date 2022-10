La saison d'Halloween est arrivée, et cela signifie qu'il est temps de se déguiser en fantôme pour aller chercher des bonbons. Mais pourquoi ne pas déguiser votre voiture en quelque chose d'un peu effrayant ?

Ryan McManus, designer chez D-Ford, partenaire de Ford, a conçu un costume pour les propriétaires de la Mustang Mach-E, qui transforme le coffre en une bouche de monstre avec des bonbons à l'intérieur. McManus a même publié les plans en ligne pour que d'autres personnes puissent habiller leur Mach-E de la sorte.

M. McManus explique à Motor1.com qu'il utilise déjà fréquemment le coffre pour faire la queue à des matchs de baseball. L'inspiration pour le costume de bouche de monstre pour la Mach-E est venue quand sa femme a dit que l'école où elle enseigne organisait un trunk-or-treat.

"J'ai tout de suite su que je voulais faire une bouche de monstre géante dans laquelle les enfants devraient mettre la main pour obtenir des bonbons. J'ai acheté des dents de fantaisie dans le commerce, mais elles étaient trop petites. Alors, à la place, j'ai pris des mesures, dessiné des modèles et découpé mes propres dents. En les rendant individuellement positionnables et amovibles, j'ai pu obtenir un véritable effet de bouche tout en étant capable de fermer le capot et de conduire", nous a-t-il expliqué.

Galerie: Ford Mustang Mach-E Halloween By Ryan McManus

7 Photos

Le monstre Mach-E a eu beaucoup de succès. Les enfants l'ont trouvé cool. De plus, les parents ont posé de nombreuses questions, non seulement sur le costume, mais aussi sur le véhicule. "Comme je travaille pour Ford sur les véhicules électriques, je n'étais que trop heureux de répondre à ces questions", a déclaré M. McManus. Pendant la tournée, la Mach-E a joué de la musique comme le classique Monster Mash et la bande originale de Stranger Things.

Comme tout projet de construction maison, la question immédiate est de savoir comment le faire mieux à l'avenir. McManus a des idées comme celle de faire "sortir de la fumée du coffre pour un effet plus effrayant".