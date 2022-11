Le SEMA Show de Las Vegas est un événement où les concepteurs automobiles peuvent se lâcher complètement. Il n'y a pas de règles, pas de conventions, et pas de limites. Le résultat est une panoplie de véhicules qui ne verraient pas la lumière du jour si ce n'était de la créativité folle que le SEMA exige pour être admis.

En nous promenant dans l'exposition cette année, nous avons été stupéfaits par l'inventivité qui y était présentée. Pas seulement les voitures, qui dans leur ensemble sont à couper le souffle, mais les éléments des autos en question : leurs finitions, leurs tissus, leurs contours, leurs coupes.

Galerie: SEMA Show 2022: détails inspirants

Après avoir consulté notre galerie de photos de détails du salon SEMA, il n'est pas surprenant que le design automobile serve d'inspiration à de nombreux autres produits de notre vie. Après tout, les concepteurs d'un secteur utilisent constamment le travail des concepteurs d'un autre secteur comme source d'inspiration. Le reflet de la couleur de la peinture d'une voiture peut inspirer la teinte d'une chaussure de course, tout comme le motif des coutures du siège du conducteur peut inspirer le design de la languette de la même chaussure.

Nous n'évoquons pas les chaussures par hasard, mais parce que nous avons récemment découvert Metal Energy, une ligne de chaussures et de vêtements de Puma qui s'inspire de constructeurs automobiles célèbres et de la finition métallique de leurs voitures. Ferrari, BMW M, Mercedes-AMG et Porsche sont toutes représentées dans Metal Energy, et chaque chaussure reprend le même type d'inspiration des produits de ces constructeurs automobiles haut de gamme que nous voyons sur tant d'autres voitures d'exposition inspirantes au SEMA cette année. Des choses comme la couleur, la texture, la brillance et la forme.

Par exemple, les chaussures de conduite Scuderia Ferrari Speedcat de Metal Energy présentent une ligne rouge qui reproduit parfaitement le célèbre rouge Rosso Corsa du constructeur italien. Les chaussures de conduite Mercedes-AMG Petronas Motorsport Speedcat, quant à elles, présentent le même motif dans un éclat turquoise qui semble tout droit sorti de la voiture de F1 de Sir Lewis.

Ce type de lien entre la voiture et le produit qui l'a inspirée nous amène à nous demander ce que les nombreux designers qui se sont promenés à Las Vegas cette semaine pourraient inventer ensuite. D'après ce que nous avons vu, les résultats devraient être spectaculaires.

