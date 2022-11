Le SEMA Show s’achève aujourd’hui à Las Vegas. Comme chaque année des voitures plus extravagantes les unes que les autres font leur show au sein du Las Vegas convention center situé au 3150 Paradise Road. Voici notre sélection des plus belles créations.

Charger Daytona SRT concept

Présenté par Dodge lors de ce SEMA 2022, le muscle car 100 % électrique se dévoile sous une magnifique teinte rouge Stricker à trois couches et un toit noir. Sa ligne est fluide et raffinée, bien loin des muscles car modernes. Elle est équipée notamment de quatre jantes de 18 pouces chacune entièrement en fibres de carbone.

Dodge a aussi communiqué sur la puissance de ce nouveau modèle. Dans sa version de base, les futurs acquéreurs auront le choix entre six puissances différentes allant de 455 ch pour le “petit” groupe motopropulseur et jusqu’à 670 ch pour le plus gros.

Comme nous parlons de Dodge, évidemment cette Charger Daytona aura droit à sa version SRT. Trois autres niveaux de puissance seront alors disponibles avec en point d’orgue une possible version développant aux alentours de 800 ch.

Volvo PV544 de Girl Gang Garage

Voici l’Iron Maven, un surnom donné à ce magnifique restomod de Volvo PV544. Elle est le résultat de 18 mois de travail de Bogi Lateiner et son équipe Girl Gang Garage, une équipe 100 % féminine regroupant 160 mécaniciennes, soudeuses, peintres et carrossiers amateures et professionnelles.

À la base, cette voiture est une sortie de grange, d’un modèle de 1961 qui a dû être entièrement démonté pour être considérablement modifié. Girl Gang Garage a réussi à installer un groupe motopropulseur hybride de S60 Recharge. Un moteur de 2,0 L turbocompressé couplé à un moteur électrique de 87 ch pour une puissance totale de 415 ch et 640 Nm de couple.

D’autres éléments modernes ont été ajoutés à cette PV544 comme un tout nouveau système de suspension ainsi qu’un système d’infodivertissement. Tout ceci combiné nous donne ce magnifique resto mod à tomber par terre.

Mustang Mach-E GT de Tucci Hot Rods

Voici le Ford Mustang Mach-E GT le plus méchant que vous pourrez trouver sur la planète. Réalisé par Tucci Hot Rods, ce Mach-E GT a été rabaissé de quelques millimètres, équipé d’un kit carrosserie complet comprenant des élargisseurs d’ailes, d’une lame avant ainsi que d’un becquet de toit. Certaines de ces pièces ont été réalisées grâce à une imprimante 3D.

Sa couleur matte, marron nous ferait presque penser à un véhicule militaire.À l’intérieur aussi, les membres de Tucci Hot Rods ont mis le paquet avec notamment l’ajout de siège Recaro en carbone avec des harnais de course.

Porsche 911 GT3 STI by Eneos

Présent aussi au SEMA, la Porsche 911 GT3 STI by Eneos. Tout part, là encore, d’une sortie de grange. DevSpeed, les concepteurs de cette incroyable auto ont pris comme base une 911 GT3 de 2007 sans moteurs.

Cependant au lieu de lui réinstaller le mythique Flat 6 de Porsche, ses concepteurs ont trouvé le moyen d'installer à l'arrière de la voiture le moteur à quatre cylindres à plat turbocompressé d'une Subaru Impreza WRX STI de 2008. Après avoir retravaillé le moteur, ce dernier développe désormais 550 ch.

En plus de ce moteur, les équipes de DevSpeed ont ajouté des vérins pneumatiques pour un changement de roues optimisées sur piste ainsi que d’un sublime kit carrosserie. Clin d’œil au moteur qui équipe cette Porsche, elle reprend aussi le code couleur mythique des Subaru.

Mustang 67 de B is for Build

B is For Build est une chaîne YouTube de préparateur automobile. Ils ont réalisé une des plus belles créations de ce SEMA 2022. Il s'agit d’une Mustang de 67 à moteur central arrière. Si toutes les étapes de sa construction sont disponibles sur leur chaîne, les membres de B is for Build ont fini d’assembler leur Mustang seulement une heure avant le début de l’événement.

Cette Mustang de 67 a été modifié en profondeur, le châssis a été rallongé et un kit carrosserie extra large a été installé. Le moteur lui se trouve désormais en position centrale arrière. Tout ceci combiné nous donne un résultat tout bonnement époustouflant.