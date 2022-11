Selon l'interlocuteur, la Mercedes-Benz 300 SEL n'est pas forcément évoquée lorsqu'on parle des Mercedes les plus sportives ni les plus sexy de tous les temps. Mais la W109 avait ses mérites, surtout celles vendues avec les moteurs V8. La plus remarquable d'entre elles était le Red Pig, qui a catapulté la jeune marque AMG dans le sport automobile du jour au lendemain.

Si vous en voulez une, eh bien vous aurez du mal à trouver une Red Pig en vente, bien que Mercedes ait introduit des modèles AMG uniques inspirés de la Red Pig l'année dernière pour célébrer la voiture de course légendaire. Cependant, Icon 4x4 (ou simplement Icon) a présenté un modèle de 300 SEL qui pourrait vous séduire - la Mercedes-Benz 300 SEL Derelict 1971.

Galerie: Icon Derelict 1971 Mercedes-Benz 300 SEL au 2022 SEMA

24 Photos

Le préparateur basé à Los Angeles s'appuie sur le style élégant de la 300 SEL, qu'il restaure et modifie pour l'adapter aux temps modernes. L'intérieur a reçu des matériaux améliorés inspirés de ceux, originaux, utilisés par Mercedes-Benz, tandis que les garnitures en bois sont restaurées.

La console centrale est refaite mais inspirée des équipements d'origine, tandis que les jauges sont toujours d'origine mais avec des présentations mises à jour et des affichages personnalisés par Redline Gauges. Même la stéréo est d'origine, bien que modifiée pour cacher une unité audio avec des commandes Bluetooth, quatre haut-parleurs Focal à deux voies, un double caisson de basses et un amplificateur.

À l'extérieur, Icon a conservé tout ce qui est d'origine et n'a pas été modifié, avec une peinture extérieure patinée par le temps, des finitions en inox et en chrome. Les jantes monoblocs en aluminium billetté sont usinées par EVOD et présentent également un aspect patiné par le temps.

Suivez toute l'actualité sur le SEMA Show

Icon a travaillé à la restauration de la mécanique de cette berline classique. Elle est équipée d'un châssis Art Morrison complet, d'une suspension arrière indépendante réglable aux quatre roues, de bras de contrôle tubulaires, d'un différentiel Art Morrison Dana 60 IRS et d'un échappement double soudé à la flamme en acier inoxydable 304 avec des collecteurs fabriqués à la main par Deeds Performance.

La partie la plus surprenante de la préparation est l'utilisation du moteur LS9 de GM sous le capot de cette Icon Derelict. Les puissances n'ont pas été divulguées dans le communiqué de presse, mais le V8 LS9 de 6,2 litres suralimenté de la Corvette ZR1 de C6 développe 647 chevaux (476 kilowatts) et 819 Newton-mètres de couple. Le tout est couplé à une transmission automatique 4L85-E fabriquée à la main, utilisée à l'origine pour les camions et les SUV.

Icon présente le modèle Derelict 1971 Mercedes-Benz 300 SEL au salon SEMA 2022 qui se tient cette semaine. Elle est disponible sur demande spéciale, avec un prix de départ de 450 000 $.