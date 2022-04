Aux États-Unis, les voitures de police sont soit de gros SUV, soit de grandes berlines équipées d'imposants moteurs V8. Mais la police de New York a pris un chemin différent avec sa dernière voiture de patrouille.

Dévoilée au salon de l'auto de New York 2022, la Ford Mustang Mach-E est la nouvelle recrue de la police du NYPD. Cela fait partie de son évolution vers une flotte plus verte - une initiative qui a déjà commencé il y a quelques années lorsqu'elle a reçu des centaines de véhicules hybrides, et lorsqu'une Tesla Model 3 a été transformée en voiture de police l'année dernière.

La toute nouvelle voiture de patrouille de la police de New York est une Ford Mustang Mach-E GT, propulsée par deux moteurs synchrones à aimants permanents, capables de produire jusqu'à 480 chevaux et 860 Nm de couple. Elle est censée fonctionner à l'énergie électrique jusqu'à 435 kilomètres, mais nous pensons que l'autonomie du véhicule de police est inférieure à ce chiffre en raison de son poids supplémentaire.

En effet, outre les autocollants, sirènes et feux habituels montés sur le crossover électrique, la Mustang Mach-E GT de la police de New York est équipée de panneaux de porte balistiques et d'inserts de fenêtres sur les deux portes avant. Les spécifications exactes du pare-balles n'ont pas été divulguées.

L'unité présentée au salon de l'auto de New York 2022 n'est qu'une des 100 Mustang Mach-E GT que la police de New York utilisera. Selon ABC News, les voitures de patrouille électriques circuleront dans les rues dès cet été.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a annoncé que dix chargeurs rapides seront installés à l'aéroport LaGuardia. Ils devraient être en mesure de recharger les VE en moins de 30 minutes. Ces chargeurs font partie du réseau de charge rapide EVolve NY de la NYPA, qui vise à installer une centaine de stations de charge rapide dans tout l'État.