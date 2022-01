Certains policiers du monde sont mieux lotis que d'autres et patrouillent à bord de voitures improbables. Ce sont généralement des voitures exotiques, parfois prêtées par les marques pour des missions bien précises. Dans cet article, nous avons sélectionné 10 voitures de police qui méritent le détour, à commencer par l'Alpine A110 qui a fraichement rejoint les rangs des gendarmes français.

Alpine A110 - France

Depuis quelques semaines, on ne parle que d'elle, l'Alpine A110 de la gendarmerie. Pour remplacer ses vieillissantes Renault Mégane 3 RS, la gendarmerie a commandé 26 Alpine A110. Le premier exemplaire vient d'être livré par le pilote de Formule 1 Esteban Ocon, les 25 autres unités seront remises aux gendarmes au cours des prochaines semaines.

Lamborghini Huracan - Italie

Les Italiens n'ont rien à envier aux gendarmes français, puisqu'un exemplaire de la splendide Lamborghini Huracan leur est mis à disposition. Contrairement à la bombinette française qui fera la chasse sur autoroute aux grands excès de vitesse, cette Lamborghini est utilisée pour le transport d'organes.

Lire aussi ⠀ Un rein livré par la police italienne en Lamborghini Huracan

Citroën Ami - Grèce

Il n'y a pas que les sportives dans la vie, les petites voitures électriques ont leur raison d'être dans les rangs de la police. La Citroën Ami en est l'exemple parfait, deux unités ont été livrées à la police de Chálki, une île grecque de seulement 27 km2 et qui compte moins de 1000 habitants.

BMW M3 Compétition - Australie

Il semblerait que la police australienne soit fan des BMW. Le modèle le plus récent est la BMW M3 Competition. Il s'agit d'un prêt de la part de BMW Australie en remplacement de la BMW M5 que nous vous avons présentée en 2019 et que vous retrouvez ci-dessous.

Article relatif La police australienne reçoit sa BMW M5 Competition

Audi R8 - Emirats arabes unis

On aurait très bien pu réaliser cet article en ne lisant que les voitures de la police de Dubaï. C'est sans doute et de très loin la police la mieux équipée en matière d'automobile avec des Ferrari, Lamborghini, et même une Bugatti. Au lieu de ça, nous avons sélectionné l'Audi R8 Coupé qui est le dernier modèle à rejoindre les rangs des policiers dubaïotes.

Sans oublier les Alfa Romeo La police de Dubaï reçoit les Alfa Romeo Giulia et Stelvio

Nissan GT-R - japon

La Nissan GT-R est LA supercar japonaise par excellence. La police du Japon se devait d'avoir une GT-R dans sa flotte, hélas, elle n'a qu'un seul exemplaire représenté ici en photo. Fait intéressant, ce sont les habitants de la préfecture de Tochigi qui ont organisé une collecte afin que leur police puisse disposer de ce véhicule. La presse locale expliquait en 2018 que Nissan avait fait un effort en diminuant son prix de vente d'environ 40%.

A ne pas manquer La police japonaise reçoit sa Nissan GT-R !

Lykan HyperSport - Emirats arabes unis

Promis, il s'agit du second et dernier modèle de la police des Emirats arabes unis que nous listons. La Lykan HyperSport n'a été produite qu'à sept exemplaires, et pourtant, l'un d'eux est entre les mains des policiers de la capitale des EAU, Abu Dhabi. Cette voiture développe 750 ch pour 1000 Nm de couple. Son prix est estimé à plusieurs millions de dollars.

BAC Mono - Ile de Man

La BAC Mono est peut-être la seule monoplace à être entre les mains de policiers. Cet exemplaire a été livré par la marque à l'agent Andy Greaves de la police de l'ile de Man. Pour rappel, cette monoplace est équipée d'un moteur Mountune 2.5 L de 310 ch et ne pèse que 580 kg. Elle sert avant tout à faire de la prévention routière.

Pour en savoir plus Une BAC Mono pour la police de l'Île de Man !

Porsche 911 - Autriche

La Porsche 911 est la supercar par excellence, et un exemplaire de la génération 991 était parmi la police autrichienne. Il avait été prêté en 2017 par le constructeur allemand durant quelques mois avant de retrouver une vie civile.

"Notre partenariat avec la police est une vieille tradition. Dans les années 60 et 70, il n'était pas rare de voir une Porsche utilisée par la police ou la gendarmerie avec une lumière bleue clignotante. Et en 2006, le Ministère fédéral de l'Intérieur a reçu une Porsche 911, destinée à la police d'autoroute", expliquait Dr Helmut Eggert, directeur de Porsche en Autriche.

Ferrai 458 Spider - Italie

On termine notre classement avec une Ferrari 458 Spider qui avait été utilisée par la police milanaise. Elle n'a ni été achetée ni prêtée par le constructeur au cheval cabré. En 2018, la police de Milan expliquait que la supercar avait été saisie à un membre de la mafia italienne avant d'être transformée en voiture de police. Hélas, elle n'a jamais vraiment pourchassé les délinquants, mais utilisée à des fins pédagogiques auprès des enfants.