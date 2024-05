La gamme Mustang s'est agrandie en 2021 lorsque Ford a lancé la Mach-E. La marque emblématique de l'ovale bleu comprend désormais un crossover quatre portes entièrement électrique avec des influences de design Pony Car. L'année dernière, Ford a mis à profit la polyvalence de la Mach-E en lançant la "Rally", une variante tout-terrain. Le constructeur américain a annoncé ces derniers jours qu'ils étaient allés jusqu'à construire une véritable piste de rallycross pour mettre au point cette version.

Le constructeur automobile de Dearborn a fait ses devoirs avant de remuer la terre sur son terrain d'essai du Michigan, en interrogeant des pilotes de rallycross et en visitant divers circuits avant de tracer le parcours. Les ingénieurs de Ford ont ensuite utilisé des ordinateurs pour évaluer le tracé, les vitesses attendues, le chronométrage et d'autres données afin de garantir que le constructeur automobile disposait d'une véritable piste de rallycross dans son jardin.

Le circuit développé en interne a permis à Ford de soumettre la Mach-E Rally à un test de 800 km combinés. L'Ovale bleu a conçu le parcours pour simuler l'équivalent d'une course de rallycross chaque mois pendant une décennie.

Ces tests rigoureux ont permis aux acheteurs d'obtenir une Mach-E dotée d'une garde au sol augmentée de 0,78 pouce et du nouveau mode de conduite RallySport. Ce logiciel, destiné à une utilisation tout-terrain, permet de plus grandes glissades. Il confère également à la "Rally" une réponse linéaire de l'accélérateur et un amortissement plus agressif pour gérer les terrains accidentés.

Ford n'a pas atténué les performances de l'EV lors de sa conversion en rallye. Le crossover Mustang à double moteur développe 480 chevaux et 881 Nm de couple, propulsant le crossover à 100 km/h en 3,4 secondes. Son autonomie, estimée par l'EPA à 430 km, est proposée à partir de 61 890 dollars (57 200 euros).